Afrique: CAN U-17 Maroc 2025 - Le Cameroun marque un grand pas vers la qualification

Les Lions indomptables de moins de 17 ans se sont largement imposés face au Gabon 7-1, ce mercredi 19 février 2025 à l'annexe du Stade de la Réunification de Douala, à l'occasion de la deuxième journée du Tournoi de L'UNIFFAC. Un deuxième succès consécutif qui les place à un pas de la qualification pour la prochaine CAN de leur catégorie au Maroc.

Le Cameroun poursuit sa démonstration au tournoi U-17 de l'Union des Fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC) qu'il accueille depuis le dimanche 16 février 2025. Après avoir explosé la République centrafricaine 9-0 à la première journée, Alioum Saidou et ses poulains ont été sans pitié pour le Gabon, battu 7-1 ce mercredi 19 février 2025 à l'Annexe du Stade de la Réunification de Douala.

Mafany Luma en feu

Auteur d'un triplé à la première journée, l'attaquant des Lionceaux, Franck Mafany Luma a une nouvelle fois crevé l'écran en s'offrant cette fois, un quadruplé (2e, 44e, 49e, 70e). Le jeune sociétaire de Best Stars de Limbe explose les compteurs avec sept réalisations en deux matches et s'annonce déjà comme l'un des éléments à surveiller lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies prévue du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc, en cas de qualification de son équipe. Abraham Kolly (9e), Etoundi Eyen (16e) et David Bondoma (34e), ont signé les trois autres buts camerounais alors que Basile Marvine Ondo a sauvé l'honneur pour les gabonais à la 55ème minute.

La RDC rate le coche

La RDC victorieuse du Gabon (3-1) à la première journée avait aussi la possibilité d'arracher son ticket en cas de succès face à la RCA. Mais les jeunes centrafricains, démolis par le Cameroun en ouverture de la compétition (0-9) ont su trouver les ressources mentales pour créer la surprise et se relancer dans la course à la qualification. Les poulains de Dertin Boulengue ont ouvert le score à la 40ème minute par l'entremise d'Azize Abdelaziz Abakar. Le but de Wazafa Exaucé Titi sur penalty, a permis à la République Démocratique du Congo de rétablir l'équilibre avant pause (45+2).

Au retour des vestiaires, les efforts des jeunes centrafricains sont très vite récompensés par une réalisation d'Anan Jefferson Otto à la 50ème minute. Si les Léopards U-17 reviennent rapidement au score grâce à Wazafa Exaucé qui transforme un deuxième penalty dans la partie (53e), Anan Jefferson signe également un doublé à la 61ème minute pour offrir un précieux succès à la RCA.

Suspense complètement relancé

La défaite de la RDC relance la bataille pour la qualification à la CAN U17 CAF TotalEnergies prévue dans quelques semaines au Maroc. Pour espérer une qualification, les congolais sont désormais condamnés à s'imposer samedi face au pays hôte, le Cameroun qui a besoin d'un match nul pour se mettre complètement à l'abri. La RCA quant à elle affrontera le Gabon qui malgré deux défaites, a encore la possibilité de se qualifier. En cas de victoire de l'une ou l'autre équipe dans cette deuxième affiche, son sort dépendra aussi du résultat de l'autre affiche entre les Lionceaux et les Léopards U-17.

Il faut rappeler que le tournoi qui se joue sous la forme d'un championnat permettra de désigner les deux représentants de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC) à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies prévue du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc.

Le champion de l'UNIFFAC évoluera dans le groupe B en compagnie du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud et de l'Egypte tandis que le deuxième partagera le groupe D avec le Mali, l'Angola et la Côte d'Ivoire.