Afrique: Ligue des Champions - Miguel Cardoso (Mamelodi Sundowns) retrouve l'ES Tunis, son ancienne équipe

Les espoirs des Mamelodi Sundowns de remporter un deuxième trophée de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies ont été anéantis en demi-finale la saison dernière.

L'homme ayant brisé ce rêve est désormais à la tête du club avec pour mission d'aller reconquérir ce sacre après celui gagné en 2016 sous la direction de Pitso Mosimane.

Le chemin des Sud-Africains en Ligue des Champions CAF TotalEnergies croise une nouvelle fois celui de l'Espérance Sportive de Tunis, ancien club de leur entraîneur, Miguel Cardoso, qui a guidé les Tunisiens vers une médaille d'argent la saison dernière.

Dans ce duel nord-sud, ce sont les les Sundowns qui recevront le match aller le 2 avril, avant de se rendre à Tunis quelques jours plus tard pour le match retour, le 8 avril.

Réagissant à ce duel avec son ancienne équipe en quarts de finale, le tacticien portugais s'est dit conscient de l'adversité qui attend son club au cours de cette double confrontation. Mais il a souligné l'importance de se concentrer sur les points forts de son équipe.

"L'équipe a un peu changé depuis janvier. Après avoir quitté l'Espérance, je n'ai rien regardé de leur façon de jouer. Évidemment, je suis les résultats mais pas les matchs. Je sais qu'ils se portent bien.

C'est une équipe avec de l'expérience, qui a atteint les dernières phases de la Ligue des Champions et l'a remportée plusieurs fois, et qui a toujours la volonté de bien faire, mais je pense que nous devons nous soucier de nous-mêmes et bien nous comporter lors des deux matchs", a averti l'entraîneur.

"Évidemment, il y a des émotions qui me viennent sur le moment. Nous avons très bien joué pendant que nous étions là-bas, mais pour le moment, mes émotions sont avec Sundowns... Je sais que ce sera sans aucun doute serré. L'année dernière, c'était très serré mais je pense que ce sera beau à voir. Les deux équipes jouent un bon football, les deux équipes sont positives dans leur façon d'aborder le jeu. L'ambiance à Tunis pour la Ligue des Champions est belle et j'espère qu'elle nous donnera l'énergie nécessaire pour bien faire, mais ici aussi, il fait beau, alors j'espère que nos fans rempliront les stades et nous donneront l'énergie supplémentaire pour obtenir le résultat", a conclu Cardoso.

Le tirage au sort de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies a donné lieu à d'autres affiches alléchantes et imprévisibles. Le champion en titre, Al Ahly SC affronte Al Hilal, Pyramids FC jouera face à AS FAR tandis que le MC Alger devra affronter Orlando Pirates.

Après le tirage au sort des quarts de finale, les combinaisons des demi-finales ont également été déterminées.

Le vainqueur du choc entre les Mamelodi Sundowns et Esperance affrontera soit Al Ahly soit Al Hilal, tandis que le vainqueur entre MC Alger et Orlando Pirates rencontrera le celui du match Pyramids-AS FAR.