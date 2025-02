Un Forum d'affaires franco-sénégalais a été organisé hier, mercredi 19 février, à Dakar, en marge d'une mission conduite par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) au Sénégal. Lors de cette rencontre, le Conseil national du patronat (CNP) a plaidé pour un partenariat gagnant-gagnant entre la France et le Sénégal.

«C'est extrêmement important que tous nos partenaires comprennent que les choses ont changé. Et je pense que ce n'est que dans le respect réciproque, (c'est) dans le partenariat où tout le monde gagne que peuvent se construire dorénavant les relations du secteur économique sénégalais avec l'ensemble de ses partenaires dans le monde». C'est la conviction de Mamadou Racine Sy, premier vice-président du Conseil national du patronat (CNP). Il s'exprimait hier, mercredi 19 février 2025, lors d'un Forum d'affaires franco-sénégalais, organisé à Dakar en marge d'une mission conduite par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

«Il est important aujourd'hui que nous fassions le point de cette situation à l'aune des changements intervenus dans notre pays. Désormais, on parle de souverainisme économique ; mais ce n'est pas un repli sur nous-mêmes. Au contraire, ce sont les termes de l'échange qui changent dans ce partenariat gagnant-gagnant», a-t-il précisé.

Mamadou Racine Sy a rappelé que le Sénégal est devenu un Etat pétrolier et gazier, ce qui ouvre, à ses yeux, de nouvelles perspectives économiques et financières pour le pays. Selon lui, les mesures prises par les pouvoirs publics sénégalais relativement au contenu local, devraient conduire le secteur privé sénégalais à saisir cette chance de peser davantage sur tous les secteurs de l'économie nationale.

Dans cette perspective, le premier vice-président du CNP estime que le Forum d'affaires France-Sénégal va accroître les flux d'investissements dans le pays, en facilitant la promotion de relations d'affaires entre les chefs d'entreprises français et sénégalais et en renforçant la coopération économique et financière entre le MEDEF international et le CNP.

«Nous sommes à l'ère de la rareté des ressources énergétiques et financières, celle de fortes spéculations sur des marchés mondiaux, mais aussi celle de la peur du lendemain et des incertitudes. Donc la France a besoin d'une France plus présente sur les marchés extérieurs, et le Sénégal veut être plus attractif et créateur de richesses et d'emplois durables», a indiqué M. Sy.

«Le but de ce forum, c'est d'identifier les opportunités, mais avant tout de permettre des échanges respectueux, des échanges audacieux, si ce n'est de sceller des projets de partenariat pour concrétiser les grands chantiers qui nous ont été présentés», a relevé Philippe Labonne, président du Comité Afrique de MEDEF international.

Philippe Labonne, président du comité Afrique de MEDEF international, a affirmé que les entreprises françaises sont désormais les plus engagées au Sénégal, où elles représentent «le premier stock» d'investissements directs étrangers. «Nous pensons que les entreprises françaises ont la connaissance, l'expertise, mais aussi l'état d'esprit pour permettre aux entrepreneurs sénégalais de réaliser leurs ambitions et leurs rêves», a soutenu M. Labonne.