Afrique: La diversité linguistique et le multilinguisme, leviers pour le développement durable

Ce 21 février, le monde célèbre la Journée internationale de la langue maternelle. L’édition de cette année coïncide avec le 25èmeanniversaire qui marque un quart de siècle d’efforts pour préserver la diversité linguistique, indique l’UNESCO.

En effet, cette journée permet de promouvoir l’utilisation des langues maternelles surtout au niveau de l’éducation, afin de faciliter la compréhension des écoliers dès le bas âge. C’est dans cette perspective que l’UNESCO assure qu’elle constitue une occasion importante de réfléchir aux réalisations, de renouveler les engagements et de souligner le rôle essentiel de la préservation des langues dans la sauvegarde du patrimoine culturel. A cela s’ajoute l'amélioration des résultats de l'éducation et la création de sociétés plus pacifiques et plus durables.

Dès lors, cette journée est l’occasion pour l’organisme international de réaffirmer son engagement en faveur de la diversité linguistique et invite les États membres à célébrer la journée dans autant de langues que possible afin de rappeler que la diversité linguistique et le multilinguisme sont essentiels pour le développement durable.

Il faut noter que les langues sont essentielles à l'éducation et au développement durable, car, selon l’Organisation des Nations Unies, elles constituent le principal moyen de transmission des connaissances et de préservation des cultures.

A l’en croire, il existe aujourd'hui environ 8 324 langues dans le monde, mais nombre d'entre elles risquent de disparaître en raison de la mondialisation et des changements sociétaux.

Par conséquent, les priorités de l’ONU résident dans le fait de « veiller à ce que les systèmes éducatifs soutiennent le droit d'apprendre dans sa langue maternelle, ce qui est essentiel pour améliorer les résultats de l'apprentissage, car les élèves qui reçoivent un enseignement dans une langue qu'ils comprennent parfaitement font preuve d'une meilleure compréhension, d'un plus grand engagement et d'une meilleure capacité de réflexion critique ».

D’après la même source, l'éducation multilingue, en particulier pour les langues minoritaires et autochtones, aide non seulement les apprenants, mais favorise également un lien plus profond entre l'éducation et la culture, contribuant ainsi à des sociétés plus inclusives et plus équitables.

Toutefois, il faut ainsi noter qu’il est crucial de mettre en œuvre des actions concrètes afin d'accélérer les progrès en matière de diversité linguistique, dans le but de construire un monde plus inclusif et durable d'ici 2030.