Ile Maurice: Les ex-employés de Star Knitwear comptent sur Reza Uteem pour obtenir justice

Durant deux heures, hier après-midi, une trentaine d'ex-employés de Star Knitwear, syndiqués à la Confédération des Travailleurs du Secteur Privé (CTSP) et accompagnés de leur président, Reeaz Chuttoo, ont rencontré le ministre du Travail, Reza Uteem, à son bureau à Port-Louis. Lors de cette réunion à huis clos, ils ont exprimé leurs attentes après leur licenciement survenu le mois dernier. Désormais, ils placent leur confiance en Reza Uteem pour faire avancer leur dossier et obtenir leur compensation.

«Nous avons grandement apprécié le discours du ministre, qui a démontré sa volonté d'oeuvrer en notre faveur», affirme Rekha Gungoo, déléguée de la CTSP et ex-employée de Star Knitwear. Selon elle, les salariés ont été licenciés «injustement» alors qu'ils avaient obtenu deux jours de congé et doivent être rémunérés pour leurs années de service au sein de l'entreprise. C'est d'ailleurs pendant ces deux jours de congé qu'ils ont reçu leur lettre de licenciement par voie postale. Ils ont également reçu l'assurance que leurs congés maladie et local leave de 2024 et 2025 ainsi que leurs congés de vacances leur seront payés.

«Nous attendons que notre dossier soit pris en charge par le ministère du Travail, car de nombreux pères et mères de famille se retrouvent aujourd'hui sans emploi», déplore l'ex-employée. Elle ajoute qu'à l'issue de la réunion, les ex-employés ont ressenti un certain courage et un soulagement, leur permettant de «respirer à nouveau». «Nous avons le sentiment qu'une personne va enfin se battre pour nous», dit-elle.

Reeaz Chuttoo contesté

Bien qu'il ait assisté à la réunion, le président de la CTSP, Reeaz Chuttoo, ne fait plus l'unanimité parmi les ex-employés de Star Knitwear. Lors de l'échange, il aurait reproché à l'une d'entre elles de s'être trop exprimée dans L'Express, employant des termes qui auraient entraîné son «éloignement» du groupe.

«Linn deklar mwa » rapporte l'ex-employée, qui souligne néanmoins pouvoir compter sur le soutien de ses anciens collègues pour parler librement des difficultés rencontrées après leur licenciement. «Nous sommes tous dans le même bateau et unis pour défendre nos droits», ajoute-t-elle.

Shameema Roussety, ancienne Packing Manager chez Star Knitwear avec 15 ans d'expérience et déléguée de la CTSP, regrette le manque d'implication du syndicat. «Les expatriés trouvent du travail pendant que des Mauriciens sont licenciés, et pourtant, je n'entends pas le syndicat en parler. Seuls les délégués le font. En tant que syndicat, j'aurais attendu qu'un représentant se rende sur place pour demander des explications sur ces licenciements. Depuis le premier jour, nous sommes déçus», déclare-t-elle.

Selon nos informations, les ex-employés, qui devaient être payés pour cinq jours de travail en janvier, n'ont toujours pas reçu leur salaire.

Contacté à plusieurs reprises afin de s'exprimer sur la réunion et répondre aux critiques des ex-employés de Star Knitwear, Reeaz Chuttoo n'a pas donné suite à nos sollicitations. Par ailleurs, les ex-employés ont déjà pris contact avec un avocat afin de faire valoir leurs droits à une compensation.