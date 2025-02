Afrique: FESPACO 2025 - Le Tchad à l'honneur, Souleymane Cissé aussi

La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) débute ce samedi 22 février dans la capitale burkinabè.

Plus que quelques heures et les projecteurs seront allumés sur la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

La cérémonie d'ouverture se tient au palais des sports de Ouaga 2000 sous la présidence du Capitaine Ibrahim Traoré.

Le thème retenu pour cette édition : "Cinémas d'Afrique et identités culturelles".

Plusieurs activités au menu de cette biennale du cinéma africain. Les points saillants de la cérémonie officielle d'ouverture ce samedi 22 février : des discours officiels et un spectacle de chorégraphie mis en scène par Aristide Tarnagda et intitulé "Ouili", "lève-toi" en dioula.

Le comité d'organisation a sélectionné 235 films qui seront projetés sur 9 sites ; en 2023, 130 films étaient retenus pour figurer dans la sélection officielle. 48 pays prennent part au FESPACO cette année contre 35 en 2023.

Le FESPACO c'est aussi une cérémonie de libation à la place des cinéastes en hommage aux défunts professionnels du 7e art ; des rencontres professionnelles, des masters class, le Marché international du cinéma et de l'audiovisuel (MICA), les projections de films en plein air, les nuits musicales ou encore les foires gastronomiques et artisanales.

Selon le comité d'organisation, les huit sites retenus pour les projections, sont déjà opérationnels. Il s'agit de Ciné Burkina, Ciné Neerwaya, Canal Olympia Ouaga 2000 et Pissy, le Siège du FESPACO, le CENASA, la Marie Centrale, la Salle de l'Ex Conseil Économique et Social (CES).

Les autorités burkinabè rassurent les festivaliers sur les dispositions prises pour éviter tout incident lors de cet évènement pour peu que ceux-ci respectent les consignes sécuritaires.

Le Tchad à l'honneur

Le Tchad est le pays invité d'honneur. Selon le comité d'organisation de la biennale du cinéma africain, le pays invité d'honneur est choisi en fonction des relations de coopération qu'il entretient avec le Burkina Faso dans le domaine de la culture et de son engagement pour le développement de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel africain.

Ce choix tient également compte des opportunités que ce pays pourrait offrir en termes de partenariat économique et de coproduction cinématographique et audiovisuelle.

Le président Mahamat Idriss Déby est attendu à Ouagadougou pour le clap de fin du festival.

C'est plus de 20 000 festivaliers qui sont attendus à cette 29e édition du FESPACO.

Les lampions s'éteindront le samedi 1er mars sur le FESPACO 2025 à travers une la cérémonie de remise des trophées aux acteurs du cinéma africain et de sa diaspora.

On connaîtra alors le successeur du Tunisien Youssef Chebi, détenteur de l'Etalon d'Or de Yennenga de la 28e édition du FESPACO, avec son film Ashkal.

Un festival sans Souleymane Cissé

Le FESPACO 2025 s'ouvre au lendemain de la disparition de l'emblématique réalisateur malien, Souleymane Cissé, décédé brutalement mercredi (19.02.2025) à l'âge de 84 ans à Bamako.

Souleymane Cissé est mort après avoir tenu une conférence de presse dans la matinée et devait participer à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.

L'évènement lui rendra certainement un vibrant et mérité hommage.

Le Burkina, pays organisateur de cet évènement culturel, a salué "une figure emblématique du cinéma africain et un cinéaste engagé qui a consacré toute sa vie au 7e art africain", dans un communiqué publié mercredi soir. Il aurait dû présider le jury "fiction long métrage" pour la 29ème édition du Fespaco.

Le FESPACO a été créé en 1969 sous la dénomination de "Premier Festival de cinéma africain de Ouagadougou".

La première édition du FESPACO a eu lieu du 1er au 15 février 1969. Cette première édition a réuni cinq pays africains : le Sénégal, la Haute Volta (actuel Burkina Faso), la Côte d'Ivoire, le Niger et le Cameroun et deux pays européens : la France et les Pays-Bas.