L'ancien parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (Apr), se démarque du programme spécial de maîtrise des dépenses publiques annoncé par le gouvernement suite à la publication du rapport de la Cour des comptes.

Dans une déclaration rendue publique hier, jeudi 20 février, son Secrétariat exécutif national estime que des mesures de « baisse des salaires des travailleurs, l'arrêt des subventions sur l'énergie et la hausse de la fiscalité des entreprises et des ménages » annoncé par le Secrétaire général du Gouvernement, « ne sont « ni plus ni moins qu'un placement de notre pays sous ajustement structurel ». Aussi appelle-t-il les Sénégalais à « faire face à toute volonté de confiscation de leur pouvoir d'achat.

L'ancien parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (Apr), déchire le programme spécial de maîtrise des dépenses publiques du gouvernement. Dans une déclaration rendue publique hier, jeudi 20 février, à l'issue de sa réunion, son Secrétariat exécutif national a indiqué que les mesures de « baisse des salaires des travailleurs, l'arrêt des subventions sur l'énergie et la hausse de la fiscalité des entreprises et des ménages », annoncées par le ministre Secrétaire général du Gouvernement, Al Amine Lo, ne sont « ni plus ni moins qu'un placement de notre pays sous ajustement structurel ».

« Le Sénégal va sombrer à nouveau dans un programme spécial de maîtrise des dépenses publiques du gouvernement, une violente politique d'austérité qui risque de ruiner les efforts de près de trois décennies de placement et de maintien de notre pays sur une trajectoire conquérante de transformation structurelle de l'économie et de génération d'une croissance inclusive et créatrice d'emplois», a martelé le Sen de l'Apr qui souligne par ailleurs avoir « relevé plusieurs incongruités au-delà de l'immaturité dans la gestion de l'État des nouvelles autorités ».

Estimant ainsi, toujours au sujet de ce programme spécial de maîtrise des dépenses publiques du gouvernement qu'une « telle annonce ne relève pas d'un Secrétaire général du Gouvernement, les camarades du Président Macky Sall engagent ainsi la responsabilité du Premier ministre et du président de la République qu'ils invitent par ailleurs à « assumer les conséquences de dix mois d'errements et de gestion calamiteuse ».

Sous ce rapport, saluant la vigilance des centrales syndicales et leur volonté de défendre les acquis matériels et moraux des travailleurs, les responsables de l'ancien parti au pouvoir « appellent les Sénégalais à « faire face à toute volonté de confiscation de leur pouvoir d'achat déjà largement entamé par une conjoncture difficile ».

Car disent-ils, « le gouvernement a tourné le dos à ses promesses de rupture, sitôt installé ». « Il a nommé à toutes les agences, a maintenu tous les privilèges liés aux fonctions, notamment les fonds politiques, et le président de la République multiplie les déplacements ainsi que les dépenses somptuaires. Les travailleurs du Sénégal ne sauraient être les agneaux du sacrifice d'un régime qui avoue l'absence de toutes marges de manoeuvre en termes de compétences et d'ingéniosité » insiste le Sen de l'Apr.

Par ailleurs, abordant l'affaire de leur camarade Farba Ngom député-maire d'Agnam, le Sen tout en saluant la « mobilisation exceptionnelle des camarades » lors de sa convocation par le Pôle Judiciaire Financier, appelle tous les militants de l'Apr à maintenir la mobilisation autour de lui pour, dit-il, « faire face à cette machination qui relève d'une volonté outrancière de décapiter le parti et d'empêcher sa réorganisation en vue des prochains batailles politiques et sociales ».