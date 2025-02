Sénégal: Hausse de chiffre d'affaires dans le commerce et les services

Au mois de novembre 2024, le chiffre d'affaires (Ca) des services ainsi que celui du commerce s'accroissent respectivement de 4,8% et de 0,2% en variation mensuelle. L'information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

La progression du Ca des services est imputable, principalement, à la hausse de celui-ci dans les « Activités spécialisées, scientifiques et techniques » qui a augmenté de 18,0%, les « Activités financières et d'assurance » (+10,1%), des « Activités de service et de soutien et de bureau » (+10,0%), et de l'« Information et communication» (+3,1%) sur la même période.

S'agissant du commerce, l'agence confie que la bonne dynamique du Ca est en liaison avec l'augmentation de celui-ci dans le « Commerce de détail » (+2,3%), mais atténuée par la baisse du Ca du « Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles » (-6,5%) et du « Commerce de gros » (-3,9%) sur la même période.