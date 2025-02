Sénégal: Secteur extractif - La contribution globale des entreprises évaluée à hauteur de 380 milliards de FCFA en 2023

Un Comité régional de développement (Crd) s'est tenu le 20 février 2025 à Thiès sur le rapport Itie 2023.

. A cette occasion, Thialy Faye, président du Comité national Itie Sénégal est revenu sur les résultats générés par le secteur extractif en 2023. Il a déclaré que la présentation, ce jour et ici à Thiès, des résultats, conclusions et recommandations du Rapport Itie du Sénégal portant sur les données de l'année fiscale 2023, constitue un moment-phare de dialogue et d'échanges dont le but est de promouvoir un débat public ouvert (avec tous les acteurs et parties prenantes) autour des questions relatives à la gouvernance des ressources naturelles dans notre cher pays.

«Avant de revenir sur les données désagrégées, j'aimerais préciser que le Rapport Itie portant sur l'année 2023, fait état d'une contribution globale des entreprises du secteur extractif à hauteur de 380 milliards de FCFA en 2023, contre 275 milliards de FCFA pour l'exercice 2022. Sur cette enveloppe globale, a précisé M. Faye, un montant total 346,19 milliards FCFA est allé directement au budget de l'État. Les revenus du secteur minier ont également connu une hausse de 96,72 milliards FCFA, passant de 235,71 milliards FCFA en 2022 à 332,43 milliards FCFA en 2023. Thialy Faye soutient que la tendance haussière des recettes minières témoigne du dynamisme de ce sous-secteur au Sénégal en général, et dans la région de Thiès en particulier.

En effet, les entreprises minières établies dans la Région de Thiès ont contribué à hauteur de 144 milliards FCFA en 2023, contre 91 milliards FCFA en 2022. Par ailleurs, a-t-il souligné, le Rapport Itie 2023 révèle que, dans le même temps, ces mêmes entreprises, incluses dans le périmètre de l'Itie 2023, ont enregistré des chiffres d'affaires de 1010 milliards FCFA en 2023. Il va sans dire que Thiès est la première région minière du Sénégal en termes de contribution globale du secteur extractif.

Selon lui, les informations révélées par le Rapport Itie 2023 seront désagrégées dans la présentation qui a été préparée à votre intention. «En 2023, on peut noter que les entreprises établies dans la région de Thiès ont dépensé 530 milliards en acquisition de biens et services auprès des fournisseurs locaux et étrangers. Ces paiements faits aux sous-traitants méritent une attention particulière si nous voulons jouir des retombées positives de l'exploitation minière », a détaillé le président du Comité national.