La Chine et la Corée du Sud ont fourni 4 millions de dollars aux Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) pour aider à combler les déficits de financement causés par les réductions de l'aide américaine.

Les États-Unis s'étaient initialement engagés à verser 500 millions de dollars à l'agence, mais ils ont réduit leur engagement à 385 millions de dollars, ce qui laisse un vide important, a déclaré jeudi le directeur général d'Africa CDC, Jean Kaseya.

L'Afrique dépend de sources extérieures pour 84 % du financement de ses soins de santé, et le manque à gagner a incité Africa CDC à s'engager auprès du gouvernement américain, des partenaires du secteur privé et des nations africaines. L'agence a également lancé un Fonds africain pour les épidémies, qui consolide les fonds restants de Covid-19 afin de fournir des ressources immédiates pour la réponse aux épidémies et la résilience des systèmes de santé.

Points clés à retenir

Ces coupes budgétaires mettent en évidence la vulnérabilité de l'Afrique face aux changements de l'aide extérieure. Avec la réduction de l'aide américaine, le CDC Afrique cherche d'autres sources de financement pour maintenir la sécurité de la santé publique. Un nouvel accord de transfert de technologie pour le vaccin contre le virus mpox entre Bavarian Nordic A/S et une entreprise africaine dont le nom n'a pas été dévoilé est le signe d'efforts croissants pour localiser la production de vaccins.

Si elle est couronnée de succès, cette initiative pourrait renforcer l'industrie pharmaceutique africaine et réduire la dépendance à l'égard des importations. Si l'aide extérieure reste cruciale, les efforts déployés par Africa CDC en faveur de la collecte de fonds et de la fabrication locales reflètent une évolution plus large vers l'autosuffisance en matière de financement des soins de santé et de lutte contre les épidémies.