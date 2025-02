Afrique: La Gambie accueille la 4e Conférence Internationale sur l'Economie Bleue

La Gambie accueille la 4e Conférence Internationale sur l'Economie Bleue (IBEC-2025) du 19 au 21 février 2025, au Centre de Conférence International Sir Dawda Kairaba Jawara.

L'événement est organisé par l'Université Maritime Régionale (UMR) en collaboration avec l'Institut Maritime de Dar es Salaam, sous les auspices du Ministère des Transports, des Travaux et des Infrastructures de la Gambie.

Sous le thème " Exploiter l'économie bleue : Tirer parti de l'innovation pour le développement durable ", la conférence a rassemblé plus de 600 parties prenantes, dont des décideurs politiques, des experts et des chefs d'entreprise, et ce, afin de discuter des stratégies permettant de maximiser les avantages de l'économie bleue tout en garantissant la durabilité de l'environnement.

Le Département Des Affaires Economiques Et Sociales Des Nations Unies (DESA) définit l'économie bleue comme l'utilisation durable des ressources océaniques pour la croissance économique, l'amélioration des moyens de subsistance et la santé des écosystèmes. Le secteur génère entre 3 et 6 milliards de dollars par an, en soutenant l'emploi et les services écosystémiques vitaux. À elle seule, la pêche représente une contribution estimée à 100 millions de dollars et fournit 260 millions d'emplois dans le monde.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Mr Ebrima Sillah, ministre des transports, des travaux et des infrastructures, a souligné l'importance de l'économie bleue pour le développement de l'Afrique, insistant sur la nécessité de l'innovation et de la viabilité.

« Notre mission est claire : exploiter l'économie bleue en tirant parti d'un développement innovant et durable. Cela signifie intégrer la sécurité maritime, l'action climatique et les avancées technologiques pour libérer tout le potentiel de nos océans et de nos plans d'eau », a-t-il déclaré.

Le ministre des transports, des travaux et des infrastructures a souligné que l'économie bleue n'est pas seulement cruciale pour la croissance économique, mais qu'elle est également essentielle pour maintenir les moyens de subsistance et protéger les écosystèmes marins. Il a appelé à une responsabilité collective dans la sauvegarde de la vie marine et le renforcement de la position de l'Afrique dans le commerce maritime mondial.

« Imaginez les possibilités inexploitées de l'Afrique, qui compte 38 États côtiers et insulaires avec un littoral de plus de 47 000 km. Le potentiel est immense, probablement plus considérable que l'or et les diamants », a-t-il fait remarquer.

Dans son discours, le vice-président Mohammed Hassan B.S. Jallow a souligné le potentiel de transformation de l'économie bleue en termes de croissance économique, de création d'emplois et de préservation de l'environnement.

« Nos océans ne sont pas uniquement de vastes étendues d'eau ; ils sont l'élément vital de notre planète, couvrant plus de 70 % de la surface du globe. Ils fournissent de la nourriture, des moyens de subsistance et des possibilités infinies », a-t-il déclaré.

Il a averti que l'Afrique risquait de sous-exploiter ses ressources océaniques si des politiques globales n'étaient pas élaborées en vue de relever les défis du secteur. Il a promis que la Gambie s'engageait à mettre en place une stratégie nationale d'économie bleue donnant la priorité aux pratiques durables, aux cadres de protection de l'environnement et aux opportunités économiques pour les communautés côtières.

« La Gambie, en tant qu'État côtier, est stratégiquement positionnée pour bénéficier de l'économie bleue. Notre objectif est de développer une stratégie nationale avec des résultats clairs et mesurables », a-t-il affirmé.

Fatou Diouf, ministre sénégalaise de l'industrie et du commerce, a souligné que l'économie bleue est un moteur essentiel de la croissance économique, du tourisme et de l'emploi en Afrique. Elle a souligné l'importance de la coopération régionale, exhortant les nations africaines à adopter des politiques qui protègent les ressources maritimes tout en promouvant le développement durable.

« L'économie bleue offre à l'Afrique un immense potentiel, mais nous devons travailler ensemble pour empêcher l'exploitation des ressources. Des politiques et des collaborations régionales plus fortes sont nécessaires pour garantir des avantages à long terme », a-t-elle déclaré.

Le président Barrow appelle à l'unité politique à l'approche du Jubilé de Diamant