Lors du Conseil des ministres du 13 février 2025, le Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à une série de nominations stratégiques, dont celle de Vulgain Andzembe Tsiegori au poste de Commissaire Général au Plan, sous la tutelle de la Vice-Primature en charge de la Planification et de la Prospective.

Cette confirmation marque une étape clé dans la refonte des institutions économiques et financières du Gabon, dans un contexte de transition politique et de restructuration de l'appareil économique.

Un économiste financier chevronné pour un défi majeur

Avant d'accéder à ce poste, Vulgain Andzembe Tsiegori a exercé en tant que Gestionnaire de fonds en charge d'un portefeuille conséquent (environ 2 milliards d'euros) sur les marché action (Europe et Etats-Unis) à la Banque de France, où il a développé une expertise pointue en gestion des ressources financières, en régulation monétaire et en stratégie d'investissement. Son parcours dans cette institution de référence européenne lui confère une solide compréhension des mécanismes macroéconomiques, des réformes structurelles et de la stabilité financière.

En intégrant le Commissariat Général au Plan (CGP), il prend les rênes d'un organe stratégique chargé d'élaborer et de suivre la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de développement économique et social. Son mandat s'inscrit dans une mission cruciale : restaurer la crédibilité des institutions économiques et financières du pays, renforcer la planification stratégique et attirer les financements extérieurs.

Un rôle clé dans la refondation de la gestion des investissements publics du Gabon

Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Vulgain Andzembe Tsiegori devra :

· Piloter la restructuration du système de planification économique pour garantir une allocation optimale des ressources publiques et privées.

· Renforcer les capacités institutionnelles en matière de suivi et d'évaluation des projets de développement, en lien avec les partenaires techniques et financiers.

· Optimiser la mobilisation des financements en favorisant l'accès aux fonds internationaux (Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement, BEI, etc.), tout en structurant des mécanismes innovants comme les obligations vertes, les partenariats public-privé (PPP) et les fonds souverains thématiques.

· Assurer une cohérence entre les politiques budgétaires et monétaires afin de stabiliser les finances publiques et restaurer la confiance des investisseurs.

Un engagement pour la diversification économique

Dès octobre 2024, alors qu'il occupait déjà des fonctions stratégiques au sein du CGP, Vulgain Andzembe Tsiegori a représenté le Gabon au Forum mondial de l'alimentation à Rome, où il a rencontré le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu. Les discussions ont porté sur la diversification économique par l'essor du secteur agricole, un enjeu clé pour réduire la dépendance aux ressources pétrolières et favoriser la sécurité alimentaire.

Son approche met en avant le développement de zones agricoles à haut rendement, appuyé par des financements structurés et une modernisation des infrastructures rurales. Cette vision cadre avec les ambitions du Plan National de Développement et du Plan d'Urgence Présidentiel (PUPG), qui privilégient des secteurs à fort impact économique et social.

Une mission stratégique pour la transition gabonaise

Dans un contexte où le Gabon cherche à restaurer sa souveraineté économique et à regagner la confiance des institutions financières internationales, la nomination de Vulgain Andzembe Tsiegori apparaît comme un signal fort. Son expérience internationale et sa maîtrise des enjeux financiers sont des atouts pour impulser des réformes structurelles et moderniser les outils de gouvernance économique.

Le Commissariat Général au Plan jouera un rôle central dans la redéfinition des priorités économiques et la mobilisation des ressources pour accompagner la transition politique et institutionnelle du pays. En mettant l'accent sur la rigueur budgétaire, l'investissement productif et la transparence financière, Vulgain Andzembe Tsiegori s'impose comme un acteur clé de cette nouvelle dynamique économique pour le Gabon.