Angola: Le ministre d'État se réunit avec le Conseil national des travaux publics à Huambo

Huambo (Angola) — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a dirigé, jeudi, à Huambo, la 2ème session du Conseil national des travaux publics, qui a analysé les projets structurants pour cette région du Plateau central.

À la réunion, qui a eu lieu au Gouvernorat de la province de Huambo, ont assisté les ministres des Travaux Publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos dos Santos, et des Transports, Ricardo Abreu, les secrétaires d'État du Président de la République pour le Secteur Productif, João Nkosi, et pour les Affaires Économiques, Milton Reis.

S'adressant à la presse, le gouverneur de Huambo, Pereira Alfredo, a déclaré qu'il s'agissait d'une réunion bien vue au niveau de la province, car des objectifs ont été établis pour le démarrage de certains projets nécessaires à cette région du pays.

Il a indiqué que le conseil a reçu des approches de plusieurs départements ministériels, mettant l'accent sur le secteur des Travaux Publics, dont la province a plusieurs projets, comme les infrastructures intégrées de la ville de Huambo.

Il a dit qu'il s'agit d'un projet attendu depuis longtemps, c'est pourquoi le conseil a décidé que toutes les parties concernées s'engagent afin qu'il puisse être mis en oeuvre en temps opportun.

De même, a-t-il ajouté, une analyse a été réalisée sur le projet de construction de la rocade de Huambo, qui est assez fondamentale étant donné qu'elle détournera le trafic urbain, en particulier les véhicules lourds, vers les zones les plus périphériques.

Il a expliqué que le projet dispose déjà d'un décret présidentiel et qu'à l'heure actuelle, des conditions préalables sont en train d'être créées pour qu'il puisse commencer en temps voulu.

Pereira Alfredo a informé que la réunion a également abordé plusieurs projets du secteur de l'Énergie et de l'Eau, en mettant l'accent sur la construction des lignes de transmission électrique Bailundo/Alto-Hama/Londuimbali et Caála/Longonjo/Ucuma/Chinjenje, avec des conditions pour qu'elles puissent commencer dans les délais et les calendriers dûment définis.

Il a affirmé que la Plateforme Logistique de Caála, le long du Corridor de Lobito, a également reçu l'attention du Conseil National des Travaux Publics, tandis qu'au niveau local, il a apprécié les investissements initiés par le Gouvernorat de la province de Huambo, qui nécessitent des renforts financiers.

À son tour, le secrétaire exécutif du domaine technique du Conseil national des travaux publics, António Resende, a fait savoir que la réunion a analysé et évalué les différents projets en cours dans la province de Huambo, dont certains doivent être achevés cette année, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, tant du point de vue du progrès que de l'interaction et de la coordination entre les secteurs, afin qu'ils disposent de toutes les conditions infrastructurelles.

Il a ajouté que la réunion a également évalué l'exécution de projets structurels, tels que la décharge sanitaire, qui n'a plus cette désignation et devient un centre de recyclage, la rendant plus innovante et, en fait, la première du pays.

Le conseil a recommandé la nécessité d'un travail conjoint entre le Gouvernorat de la province de Huambo et les Ministères de la Planification et des Finances pour mettre en oeuvre des projets dans les domaines de la santé et des infrastructures urbaines, en particulier dans les six nouvelles municipalités issues de la nouvelle Division politico-administrative.

Il s'agit notamment de la construction de 10 écoles dotées chacune du même nombre de salles de classe et de la réhabilitation de certains établissements d'enseignement supérieur liés au secteur agricole.

À la rencontre ont également assisté les secrétaires d'État aux Finances, à la Planification, à la Santé, à l'Énergie et à l'Environnement, ainsi que le gouverneur de la province de Moxico-Leste, Crispiniano do Santos, et les consultants des Travaux Publics.

Conseil national des travaux publics

Il convient de souligner que le Conseil National des Travaux Publics, coordonné par le Ministre d'État à la Coordination Économique, a pour mission d'assister le Chef du Pouvoir Exécutif dans la planification, la supervision et le suivi de l'exécution des projets de travaux publics pertinents de grande complexité technique, avec d'importantes implications économiques, sociales et environnementales.

L'organisme supervise et contrôle également les investissements privés ayant un impact direct et immédiat sur les infrastructures publiques ou des implications sociales significatives, en assurant de manière préventive leur harmonisation, en vue de préserver leur efficience et leur efficacité ainsi que leur adéquation technique et urbaine.