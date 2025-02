Angola: Une ministre d'État salue le progrès réalisé dans l'enseignement supérieur au pays

Luanda — La ministre d'État chargée des Affaires Sociales, Maria do Rosário Bragança, a salué jeudi, à Luanda, les progrès quantitatifs et qualitatifs enregistrés au niveau de l'enseignement supérieur en Angola.

Selon le gouvernant, qui parlait à l'ouverture du 1er Forum national d'éducation et d'enseignement en Angola, environ 345 mille étudiants suivent actuellement l'enseignement supérieur dans le pays, inscrits dans 105 institutions académiques.

Selon la ministre, il y a eu également une augmentation du nombre de diplômés, avec plus de 92 mille étudiants diplômés dans divers domaines au cours des cinq dernières années pour répondre aux besoins du marché du travail et de l'économie nationale.

En 2024, a souligné la ministre d'État, une étape décisive a été franchie pour garantir une gestion de qualité avec une évaluation externe des cours de médecine et des sciences de la santé et de l'éducation, dont les résultats étaient basés sur des normes, indicateurs et critères fiables.

« Ce processus d'évaluation externe des cours sera étendu à d'autres domaines, car il constituera un facteur crucial pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur », a-t-elle souligné.

Concernant le personnel enseignant des institutions publiques et privées, Maria do Rosário Bragança a souligné que l'Angola compte environ 12% des docteurs et 37% masters, ce qui rend essentiel d'assurer la qualité de l'enseignement-apprentissage et de la formation des enseignants.

"Notre ambition est de continuer à augmenter le nombre de doctorats pour répondre aux exigences de l'Union africaine et d'ici 2063, 50 pour cent des enseignants municipaux auront un doctorat", a-t-il ajouté.

Sous la devise « Pour une éducation inclusive, équitable et de qualité », le forum est promu par les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, dans le cadre des activités commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

D'une durée de deux jours, l'événement comprend 12 panels thématiques sur différents domaines du système éducatif et vise à identifier les principaux obstacles à la mise en oeuvre des recommandations de l'UNESCO sur l'éducation, alignées sur les principes du nouveau pacte social pour l'éducation, les objectifs de développement durable (ODD), les lignes directrices ACH 2023-2037 et à trouver des pistes pour reformuler les politiques éducatives.