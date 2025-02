Angola: L'AECIPA se concentre sur la transformation numérique du secteur pétrolier

Luanda — Le président de l'Association des entreprises sous contrat de l'industrie pétrolière angolaise (AECIPA), Braulio de Brito, a souligné jeudi, à Luanda, la transformation numérique des entreprises associées comme axe de l'organisation pour la période triennale 2025-2027, en vue de suivre le développement technologique du secteur.

Le dirigeant de l'association intervenait à la cérémonie pour présenter le plan stratégique de l'organisation pour les trois prochaines années et lancer la nouvelle image de l'institution, appelée « AECIPA 2.0 », basée sur sa dynamisation et une plus grande proximité avec ses membres.

Selon Braulio de Brito, le changement introduit vise également à maintenir l'organisation comme leader dans la création et la maintenance de services, essentiellement dans l'industrie pétrolière angolaise, ainsi qu'à promouvoir le produit local et à stimuler le développement du capital humain.

Il a indiqué l'engagement continu envers la professionnalisation et la gouvernance en faveur d'une action plus efficace et plus rapide avec les associés, les parties prenantes et les principaux agents du secteur, en général.

Lors de la cérémonie, qui a réuni les dirigeants du sous-secteur de la prestation de services dans l'industrie pétrolière, le dirigeant a annoncé que le plan 2025/2027 de l'AECIPA prévoit de mobiliser les investisseurs étrangers pour investir dans la chaîne de valeur de cette industrie.

Avec plus de 150 membres, l'AECIPA vise, entre autres, à établir un dialogue et une coopération entre les entreprises de services et d'équipements du secteur pétrolier, les institutions officielles et les opérateurs du secteur dans le cadre de défis et de questions d'intérêt commun.

Son secteur des services joue un rôle fondamental dans plusieurs aspects, en mettant l'accent sur le développement du contenu local dans les entreprises pétrolières et gazières, l'embauche et la formation d'Angolais, les équipements fabriqués en Angola et la création de sociétés mixtes pour le développement du pays.