Congo-Kinshasa: Bunia - Des jeunes visitent 10 tentes construites par la MONUSCO

Une délégation du parlement des jeunes et des conseillers urbains a visite jeudi 20 avril 10 tentes construites par la MONUSCO dans sa base logistique à Bunia (Ituri). Cette visite a coupé court aux rumeurs selon lesquelles ces tentes sont construites pour faciliter le désarmement des militaires des FARDC, à la suite d'un tweet du général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major de l'armée ougandaise.

Après un entretien d'une heure et demie avec le responsable des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO en Ituri, la délégation s'est rendue à la base logistique de la MONUSCO où elle a pu visiter la dizaine de tentes en cours d'installation.

Des tentes destinées à servir d'abris au personnel de la mission onusienne, en cas d'urgence dans la ville.

A l'issue de la visite, Jacques Pelé, le président du Conseil urbain de la jeunesse, en a profité pour appeler la population en général et les jeunes en particulier, à faire très attention aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, et qui peuvent susciter des tensions dans la communauté.

« Nous avons d'abord commencé par échanger avec l'ingénieur, qui nous a dit que selon le plan, on devrait construire quinze tentes. Et nous voyons on a déjà construit dix. On ne doit pas vraiment céder à cette manipulation. L'Ituri vit une période très difficile, et on ne doit pas encore ajouter des messages, qui peuvent alerter les esprits de la population », a expliqué Jacques Pelé.