Angola: L'éducation favorise la richesse sociale et économique du pays - Ministre de l'Éducation

Luanda — La ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a déclaré jeudi, à Luanda, qu'une formation de qualité et une rigueur scientifique produisent facilement de la richesse culturelle, sociale et économique et garantissent une plus grande dignité de vie aux citoyens.

Selon la dirigeante, le progrès de l'Angola implique nécessairement une attention particulière à l'éducation et à l'enseignement, en mettant l'accent sur ce qui est offert aux enfants et aux jeunes.

Luísa Grilo s'exprimait au Forum national d'éducation et d'enseignement en Angola, organisé par les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de Science, Technologie et Innovation, dans le cadre du 50ème anniversaire de l'indépendance de l'Angola, qui sera célébré le 11 novembre de cette année.

C'est pourquoi la ministre a jugé essentielle la définition de politiques, de programmes et d'actions stratégiques qui servent de chemin vers la noble et incontournable mission de faciliter l'exercice d'une citoyenneté active, à travers l'éducation et l'enseignement.

Dans ce contexte, elle a souligné que l'action d'éducation et d'enseignement implique avant tout les enfants et les jeunes.

Ainsi, la gouvernante a demandé une réflexion, une évaluation et une critique introspective, afin de corriger les inadéquations qui se manifestent comme des obstacles à un processus de formation harmonieux, destiné à avoir une qualité de référence et à habiliter, avec les compétences et capacités nécessaires, à agir positivement dans le développement de leur environnement social.

Luísa Grilo a mentionné qu'il y avait encore de nombreux défis à surmonter dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, comme le ratio élèves/enseignant, l'adéquation du programme scolaire et des ressources éducatives, le réseau scolaire, l'amélioration des taux de scolarisation, ainsi que la question de la qualification des enseignants.

« Ces problèmes et d'autres du secteur concernent non seulement ses agents, mais aussi tous les acteurs sociaux qui s'occupent de l'éducation pour le développement du pays », a-t-elle souligné.

Concernant le premier Forum national d'éducation et d'enseignement en Angola, elle a déclaré qu'il permettra de recueillir des expériences et des propositions qui formeront certainement un cadre d'actions conduisant à l'amélioration de l'ensemble du système éducatif et de formation du pays.

L'événement a lieu du 20 au 21 de ce mois, à Luanda, sous le thème « Pour une éducation inclusive, équitable et de qualité ».