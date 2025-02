Angola: Le ministre des Télécommunications annonce le lancement de la plateforme «SEGA»

Talatona — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, Mário Oliveira, a annoncé le lancement de la Plateforme de Sécurité d'Entreprise et Gestion des Menaces « SEGA », qui certifiera et encouragera l'adoption de pratiques de cybersécurité dans les entreprises.

Le responsable, qui s'exprimait ce vendredi à l'ouverture du 2e Forum sur la gouvernance de l'Internet en Angola, sous le thème « Pour un Internet sûr, inclusif et durable », a déclaré que l'émergence de la plateforme permettrait d'obtenir un système de certification flexible pour les entreprises, adaptable à la taille et au degré de maturité numérique de chaque organisation, en veillant à ce qu'aucune ne soit exclue par manque de ressources ou de connaissances.

Il a souligné qu'en adhérant à ce programme par le biais de l'application SEGA, l'objectif est de favoriser la transmission des connaissances en matière de sécurité numérique dans les entreprises et les organisations, ainsi que la mise en oeuvre des bonnes pratiques recommandées au niveau international.

Le programme, qui prévoit également l'attribution d'un sceau de réputation numérique délivré par INFOSI pour prouver l'engagement des entreprises en matière de sécurité en ligne, dispose d'un système de certification axé sur le contrôle d'accès et l'authentification, le cryptage des données et la gestion des risques, a expliqué le ministre.

« Cette reconnaissance apportera certainement des avantages compétitifs, tels que l'accès à des programmes de soutien et des avantages financiers, car elle démontrera la responsabilité et la solidité de l'entreprise ou de l'institution dans la sphère numérique », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, SEGA promouvra une culture de la cybersécurité qui renforcera organiquement et systématiquement l'économie numérique du pays, stimulant le développement socio-économique grâce à des transactions plus sûres et plus fiables.

Le ministre a indiqué que le processus de rédaction du paquet législatif sur les technologies de l'information et de la communication est actuellement en cours, ainsi que la stratégie nationale de cybersécurité, qui sera bientôt disponible pour consultation publique.

Le deuxième forum sur la gouvernance de l'Internet en Angola est organisé par l'Institut national pour la promotion de la société de l'information (INFOSI).