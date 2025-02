Congo-Kinshasa: Découverte de corps décapités de 70 personnes dans une église protestante

Kinshasa — Plus de 70 corps, dont ceux de femmes, d'enfants et de personnes âgées, ont été découverts le 14 février dans une église du Centre évangélique et baptiste au Congo et en Afrique (Cebcea), à Kasanga, près du village de Maiba, dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Selon Radio Okapi, la société civile locale pense qu'il s'agit des corps de personnes disparues, enlevées le 12 février par des hommes armés non identifiés. Les corps des personnes décapitées à coups de machette ont été retrouvés les mains liées dans le dos.

On soupçonne que le massacre a été commis par des djihadistes membres de l'ADF (Forces démocratiques alliées), un groupe originaire d'Ouganda qui s'est installé dans l'est de la RDC depuis des décennies, en particulier dans le Nord-Kivu. En 2019, les ADF ont adhéré à l'État islamique (sur la genèse et les transformations de cette formation, voir Fides 24/6/2023), accentuant leur profil « djihadiste ».

L'armée ougandaise a récemment renforcé sa présence dans les provinces congolaises de l'Ituri et du Nord-Kivu, officiellement pour contrer l'ADF, mais peut-être aussi pour contrôler (ou soutenir ?) l'offensive du M23 et de l'armée rwandaise dans le Nord et le Sud-Kivu.