Angola: La ministre de la Santé apprécie la loi sur la recherche clinique et biomédicale au pays

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a salué jeudi, à Luanda, la Loi sur la Recherche Clinique et Biomédicale dans le pays, pour sa contribution au développement scientifique et technologique dans le domaine de la santé et l'introduction de nouvelles thérapies en Angola.

La ministre a parlé du projet de loi susmentionné qui a été examiné et voté aujourd'hui, jeudi, au cours de la deuxième séance plénière de l'Assemblée nationale.

Le diplôme a été approuvé par 182 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.

Pour Sílvia Lutucuta, la loi susmentionnée garantira l'impératif de protéger les personnes faisant l'objet d'une enquête, à travers l'adoption de mesures qui garantissent leur dignité, leur bien-être et leur sécurité.

La ministre a, en outre, indiqué que l'approbation du diplôme vise à faciliter l'accès à de meilleures alternatives thérapeutiques basées sur le rapport risque-bénéfice.

Selon Sílvia Lutucuta, la sécurité et le bien-être de la personne faisant l'objet de l'enquête doivent prévaloir sur les intérêts de la science et de la société pour le développement scientifique et technologique dans le domaine de la santé.

Ainsi, a-t-elle ajouté, l'accès de la population aux bénéfices découlant de l'avancement des connaissances sera facilité.

Sílvia Lutucuta a déclaré que l'approbation de la loi permettra d'établir, de manière claire et sans équivoque, les principes et règles de base qui doivent guider la recherche clinique.

Le diplôme précité contient 47 articles répartis en sept chapitres.