Tunisie: Ligue 1 - Déplacement périlleux de l'EST à Bizerte

Le leader espérantiste sera en déplacement périlleux, samedi, à Bizerte dans l'espoir de prendre le large, tandis que ses poursuivants seront à l'affût, à l'occasion de la 21e journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel.

En attendant le clasico décisif face à l'Etoile du Sahel, prévu la semaine prochaine, les sang et or, en roue libre depuis la 14e journée, espèrent poursuivre leur dynamique positive et ramener une nouvelle victoire qui leur permettrait de prendre le large et de creuser l'écart sur le dauphin qui suit avec trois points de retard.

Mais leur mission à Bizerte ne s'annonce pas aisée face à un adevrsaire obligé de se ressaisir devant ses supporters après son dernier revers en déplacement à Metlaoui (0-2). Une victoire viendrait en effet confirmer le regain de forme de l'équipe bizertine ces dernières journées, hormis la défaite à Metlaoui, et l'éloigner davantage du bas du tableau.

De leur côté, les étoilés qui restent sur une série de 6 victoires d'affilée, espèrent à leur tour continuer sur leur lancée pour accentuer la pression sur le leader avant leur prochain face-à-face prévu mercredi à Radès. Les hommes de Mohamed Mkacher accueilleront à cette occasion l'ES Metlaoui, une équipe du milieu du tableau (28 points) qui ne cesse de montrer du bon jeu sous la conduite de Imed Ben Younes, qui jouera désormais sans pression, sa place parmi l'élite étant déjà assurée.

En déplacement dimanche à Gafsa, l'US Monastir (40 points) qui n'a fait qu'une bouchée de la JS Omrane, jeudi (7-0), espère rééditer sa performance face au dernier du classement (9 points). Les protégés de Faouzi Benzarti tenteront d'aligner leur 12e victoire de la saison pour accentuer la pression sur le duo de tête et conforter leurs chances dans la course pour le titre. En revanche, leur mission à Gafsa pourra être compliquée par la lanterne rouge appelée à mettre fin à l'hémorragie de points après quatre défaites consécutives et qui doit retrouver son efficacité offensive (10 buts en 20 matches) pour parvenir à la marque et prendre une bouffée d'oxygène.

Le Club Africain, 4e avec 40 points, espère lui aussi rester dans une dynamique de victoire après son précieux succès à Sfax, pour conserver ses chances dans la course au titre, en accueillant à Radès l'Olympique de Béja (9e, 28 points). La formation béjaoise, en net regain de forme après avoir glané 8 points sur 12 possibles lors des quatre dernières journées, tentera de rééditer ses performances réalisées en déplacement en disposant de l'une des équipes de tête comme ce fut le cas avec l'Etoile du Sahel à Sousse, le CS Sfaxien au Mhiri et l'Espérance de Tunis à Radès.

L'ES Zarzis (5e, 38 points), auteur d'un excellent début de saison, tentera de profiter de l'instabilité du CS Sfaxien (7e, 28 points) pour décrocher son 12e succès de la saison et renouer avec la victoire après sa défaite face à l'Espérance de Tunis (2-4). De son côté, le club de la capitale du sud devra se lancer corps et âme dans le match pour rentrer avec les trois points et améliorer son classement.

Dans les autres matches de la journée, l'AS Gabès (14e, 15 points) qui court derrière son premier succès depuis la 9e journée, offrira l'hospitalité au Stade Tunisien (6e, 36 points) appelé à se rettraper après six matches sans victoire (3 victoires et 3 nuls), tandis que l'US Ben Guerdane recevra l'AS Soliman pour se détacher de son adversaire du jour avec lequel il partage la 12e place (16 points chacun). La JS Omrane (10e, 19 points) qui reste sur une lourde défaite à Monastir accueillera, pour sa part, l'US Tataouine, une équipe qui espère prolonger son réveil après deux précieuses victoires de suite (15e, 13 points) pour sortir du goulot d'étranglement.

Le programme

Samedi 22 février

A Bizerte : CA Bizertin - Espérance de Tunis

A Sousse : Etoile du Sahel - ES Metlaoui

A Gabès (à huis clos) : AS Gabès - Stade Tunisien

A Ben Guerdane : US Ben Guerdane - AS Soliman

Dimanche 23 février

Au Zouiten : JS Omrane - US Tataouine

A Radès : Club Africain - Olympique de Béja

A Gafsa (à huis clos) : EGS Gafsa - US Monastir

A Zarzis : ES Zarzis - CS Sfaxien