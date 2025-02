Tunisie: Ligue 1 - 20e journée - Courte, mais précieuse victoire du CA !

Déterminés et réalistes, les Clubistes africains ont su tirer leur épingle du jeu, ramenant une courte mais précieuse victoire de Sfax.

Le rideau est tombé, hier après-midi, sur la 20e journée de la Ligue 1. Au menu de l'après-midi d'hier l'affiche de cette 20e journée, à savoir le classico CSS-CA. Un classico qui fut à la fois tactique et très disputé. Toutefois, les Clubistes africains ont réglé l'affaire en moins d'une demi-heure de jeu quand Hamza Khadhraoui a ouvert la marque (28').

La suite des débats a été aussi intense. Refusant de baisser les bras, les Sfaxiens ont tout fait pour revenir dans le match. En vain. Le CSS s'est même vu refuser un but dans le temps additionnel, annulé par l'arbitre assistant.

Difficile à dire si c'était à cause d'un hors-jeu ou l'arbitre assistant a estimé qu'il y avait une faute qui a précédé le but. Les images télé sont si mauvaises et la confusion était totale sur le terrain. Vivement le retour à la VAR pour mettre fin à ce genre de décisions arbitrales douteuses et qui peuvent influencer directement le résultat du match.

Il est temps aussi qu'on abandonne cette manie de jeter des bouteilles sur le terrain. C'est très mauvais pour l'image du football tunisien.

Une promenade de santé pour l'USM

A Monastir, la bande à Faouzi Benzarti s'est offert une promenade de santé, remportant au passage une écrasante victoire devant la JSO sur le score sans appel (7-0). Moez Haj Ali a ouvert tôt le score à la 13'. Une ouverture de score qui a été annonciatrice d'un véritable festival de buts. Mehdi Gannouni (24' et 40') et Louay Trayii (30') ont permis à l'USM de rendre le score encore plus large (4-0) avant de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps.

Pour la JSO, c'est l'effondrement total. Un effondrement qui s'est confirmé en deuxième mi-temps, puisque les attaquants usémistes n'ont eu aucune difficulté à rendre la note encore plus salée.

Reprenant les débats et après à peine six minutes de jeu, voilà Mahmoud Ghorbal qui ajoute un cinquième but (51'). Aymen Harzi enfonce le clou 11 minutes plus tard en inscrivant le sixième but (62'). Et pour boucler la boucle, Hazem Mastouri a transformé un penalty à la 78'.

Si les Usémistes ont démontré qu'ils sont désormais coriaces à domicile, les Omranais, eux, doivent méditer sur cette défaite humiliante. Lotfi Kadri est dans l'obligation de revoir sa copie.