Tunisie: Forum Réalités sur la Santé numérique - 3500 nouvelles recrues et 95 % de dossiers médicaux numérisés

Face aux défis croissants du secteur de la santé, la Tunisie met en oeuvre des initiatives ambitieuses pour moderniser son système de soins. L'utilisation des technologies numériques, de l'intelligence artificielle et de la télémédecine s'impose comme des leviers essentiels pour améliorer l'accessibilité, la qualité et l'équité des services médicaux à travers tout le pays. Dans cette dynamique, le ministère de la Santé tunisien a dévoilé plusieurs projets clés qui promettent de transformer en profondeur le paysage médical tunisien.

Lors de l'ouverture hier soir de la dixième édition du Forum Réalités sur la santé numérique, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a mis en avant les efforts déployés pour exploiter les technologies modernes et l'intelligence artificielle afin d'assurer une plus grande équité en matière de santé. Ce projet vise à faciliter l'accès des citoyens, notamment ceux des régions reculées, à des soins médicaux de qualité, avec un accent particulier sur les spécialités médicales.

Le ministère s'attèle à achever la numérisation du dossier médical, un projet déjà largement avancé, avec un taux d'exécution supérieur à 95 %. Cette initiative permet de centraliser les informations médicales des patients et de les rendre accessibles à distance, facilitant ainsi la prise en charge et le suivi médical. « L'objectif actuel est de connecter les centres de soins primaires à Internet, de former les professionnels de santé et d'introduire un identifiant médical unique pour chaque patient, ce qui permettrait une meilleure gestion des soins à l'échelle nationale », a souligné le ministre.

Une autre initiative phare est la numérisation du circuit des médicaments. Grâce à un partenariat avec l'ambassade des États-Unis, ce projet vise à lutter contre la contrefaçon et la contrebande de médicaments, tout en garantissant la traçabilité des produits pharmaceutiques, de leur fabrication jusqu'à leur distribution auprès des consommateurs. Cette mesure est d'autant plus cruciale dans un contexte où l'accès aux médicaments de qualité reste un enjeu majeur pour la santé publique.

La télémédecine occupe également une place centrale dans les réformes en cours. Grâce aux nouvelles technologies, des équipes médicales situées à Tozeur, Sfax et à l'hôpital de la Rabta ont pu traiter un cas d'AVC à distance, prouvant l'efficacité de la consultation médicale à distance. De plus, plusieurs radiologues ont pu analyser des images médicales, telles que des radiographies, via des plateformes numériques, ce qui permet un diagnostic rapide et précis, même en l'absence de spécialistes sur place.

L'intelligence artificielle (IA) joue un rôle clé dans cette transformation. Le ministre Ferjani a révélé que la Tunisie travaille actuellement sur un projet de développement d'un logiciel tunisien d'IA, en collaboration avec la société Instadeep, spécialisée dans ce domaine. Ce programme, destiné à l'analyse à distance des images médicales, permettra de diagnostiquer des pathologies comme les maladies rétiniennes liées au diabète, mais aussi d'examiner des images provenant de scanners, d'IRM et de mammographies. L'IA sera ainsi mise à profit pour améliorer la précision des diagnostics et faciliter l'accès aux soins spécialisés, même dans les zones les plus isolées.

Outre ces projets technologiques, le ministre a insisté sur l'importance de la répartition équitable des ressources humaines dans tout le pays. En 2025, le gouvernement prévoit de recruter 3 500 nouveaux professionnels de santé, notamment des médecins et des paramédicaux, afin de pallier la pénurie de personnel dans certaines régions. Ferjani a précisé que ces recrutements seraient répartis de manière équitable pour garantir un accès aux soins dans tous les territoires.

Enfin, en réponse à la problématique de l'émigration des professionnels de santé, le ministère de la Santé travaille sur des mesures visant à améliorer les conditions de travail en Tunisie. L'objectif est de retenir les médecins et infirmiers dans le pays en leur offrant un environnement de travail moderne, des infrastructures adaptées et des incitations à rester.

Dans ce contexte de transformation numérique, le Forum Réalités est devenu un rendez-vous essentiel pour les acteurs du secteur de la santé. Selon Taïeb Zahhar, président du forum, cette édition met l'accent sur les opportunités offertes par l'intelligence artificielle pour améliorer la santé publique, tout en soulevant des enjeux éthiques et réglementaires. Cette rencontre offre également une plateforme pour promouvoir les projets des startups tunisiennes en santé numérique, renforçant ainsi l'innovation locale.

Ainsi, à travers des initiatives technologiques ambitieuses et un investissement dans la formation et les infrastructures, la Tunisie s'engage résolument dans la modernisation de son système de santé, avec l'objectif d'assurer à tous ses citoyens un accès équitable à des soins de qualité.