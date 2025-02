Congo-Kinshasa: Pacte pour la paix et le vivre-ensemble, RDC - La CENCO et l'ECC lancent la mobilisation à l'échelle nationale !

La Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l'Eglise du Christ au Congo (ECC) ont entamé hier, jeudi 20 février 2025, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, une campagne de sensibilisation autour du pacte social pour la paix et le vivre-ensemble.

Cette mobilisation vise à rassembler un grand nombre de populations dans la bataille pour la cohésion nationale et l'unité des congolais en cette période de crise due à la guerre imposée par le Rwanda dans l'Est du pays. La Cenco et l'ECC ont démarré leur sensibilisation par la célébration d'un culte oecuménique tenu à la paroisse Saints Pierre et Paul de Lubumbashi.

"La République démocratique du Congo est aujourd'hui réduite en ruine par une série des conflits armés qui a coûté la vie à des milliers de nos compatriotes et qui condamne plusieurs milliers de congolais à l'errance, à la famine et à la misère de toutes sortes. Malheureusement, toutes les tentatives militaires et diplomatiques ne parviennent pas, jusqu'à présent, à y mettre fin. C'est pourquoi la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Eglise du Christ au Congo, en vertu de notre mission prophétique et dans le souci d'apporter notre contribution aux citoyens, comptons sur les forces vives et patriotiques, nous proposons cette initiative dite « Pacte social pour la paix et le vivre-ensemble en RDC et dans le pays des Grands Lacs » », a indiqué Monseigneur Donatien Nshole, SG de la Cenco, à l'occasion du lancement de la mobilisation. Pour lui, l'heure est venue de se mettre ensemble pour trouver des solutions aux problèmes actuels du pays.

"Il s'agit d'obtenir que les congolais se réunissent par leurs représentants autour d'une table, non pas les Saints en face du diable, mais plutôt les uns à côté des autres afin de se parler et d'aplanir les divergences et surtout renforcer notre vivre-ensemble au lieu de recourir aux armes. C'est une opportunité à saisir pour réfléchir sérieusement sur le Congo que nous voulons à l'immédiat et dans le futur et ce, dans tous les secteurs de la vie. Les intelligences congolaises seront mises à contribution pour la construction d'un nouveau paradigme existentiel national. Le résultat attendu c'est de voir les congolais vivre dignement et profitant de nos richesses, vivant en paix entre nous et avec nos voisins des Grands Lacs », a ajouté le secrétaire général de la CENCO", a affirmé Donatien Nshole, depuis Lubumbashi.