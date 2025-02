Cote d'Ivoire: Formation en ingénierie du genre - La 8e promotion lancée à Abidjan

La 8e promotion de la formation en ingénierie du genre (FIG) a été lancée le 20 février 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous le thème « Consolider le leadership de la Côte d'Ivoire en matière d'égalité des chances hommes-femmes ». La cérémonie s'est déroulée sous la présidence de la titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions », Mme la Ministre Euphrasie Kouassi Yao.

C'est la rentrée des classes à la Chaire de l'UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » à Abidjan. La rentrée académique de la 8e promotion de la Formation en Ingénierie du Genre (FIG) a eu lieu le 20 février 2025, sous la présidence de sa titulaire, Madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, en présence de nombreuses personnalités des secteurs public et privé, des organisations internationales et de la société civile. Le thème de cette rentrée académique est « Consolider le leadership de la Côte d'Ivoire en matière d'égalité des chances hommes-femmes ».

Pour Madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, cette rentrée marque une étape stratégique pour la consolidation du leadership de la Côte d'Ivoire, Championne d'Afrique de l'égalité des chances hommes-femmes, grâce à la stratégie genre et développement, conçue et promue par la CUEFPOD.

La formation représente un levier essentiel pour l'application et le suivi des recommandations de l'OCDE à travers son indice des institutions sociales et égalité de genre (SIGI) 2023, visant à réduire les inégalités de genre d'ici la prochaine évaluation en 2027.

Depuis sa création, la FIG a formé plus de 400 expert·e·s de haut niveau, dont 80 % occupent aujourd'hui des postes de responsabilité au sein des administrations publiques, du secteur privé, des organisations de la société civile ivoirienne, mais aussi dans les institutions internationales.

La réussite ivoirienne prouve que l'expertise et la formation structurée sont les moteurs d'un développement inclusif et équitable. La FIG permet aux cadres et décideurs africains d'acquérir les compétences nécessaires pour intégrer la dimension genre dans la conception, la planification et la mise en oeuvre des politiques publiques et des stratégies d'entreprise. Grâce à son format hybride (80 % en ligne, 20 % en présentiel), la formation est accessible aux professionnels de divers horizons, offrant une flexibilité adaptée aux réalités des cadres en activité.

Madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao a exhorté le gouvernement ivoirien et les institutions privées à renforcer la formation de leurs cadres afin de maintenir la position de leader de la Côte d'Ivoire en matière d'égalité des chances. Elle a également invité les autres pays africains à s'inspirer du modèle ivoirien pour bâtir une société plus équitable et durable.

En rappel, la Formation en Ingénierie du Genre (FIG), créée en 2017 sous la direction de Madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, vise à doter les cadres et professionnels d'une expertise avérée dans la conception et la mise en oeuvre d'initiatives inclusives et stratégiques. En sept ans, elle a formé plus de 400 expert(e)s originaires de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, du Tchad, du Gabon, du Togo, du Bénin, de France et du Canada. Ces diplômés occupent aujourd'hui des postes clés dans l'administration publique, la défense, le secteur privé, les multinationales et les organisations internationales.

NB : Les inscriptions à la FIG sont en cours jusqu'au 28 février 2025, délai de rigueur.