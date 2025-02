Afrique: La coopération régionale est essentielle pour contrôler la prolifération des armes légères dans le continent- Secrétaire exécutif du RECSA

Addis Abeba — Le Centre régional sur les armes légères et de petit calibre (RECSA) a souligné la nécessité d'intensifier les efforts et la collaboration pour lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre en Afrique.

Interviewé par ENA, le Secrétaire exécutif du RECSA, Jean Pierre Betindji, a souligné les initiatives du Centre pour faire face à la menace croissante que représentent ces armes pour la sécurité, avec le soutien de 15 États membres.

Le Secrétaire exécutif a déclaré qu'alors que les conflits continuent de ravager divers pays africains, l'utilisation abusive de ces armes exacerbe la violence et l'instabilité, alimentant à la fois les troubles civils et le crime organisé.

Grâce à une stratégie et un plan d'action clairs, le RECSA coordonne la mise en oeuvre du Protocole de Nairobi, un accord international visant à freiner la fabrication, le trafic, la possession et l'utilisation illicites des armes légères et de petit calibre (ALPC) dans les régions des Grands Lacs et de la Corne de l'Afrique.

Le Protocole de Nairobi, établi en 2004, joue un rôle central dans la promotion de la coopération régionale, de l'application de la loi et de la responsabilité en matière de contrôle des armes.

Chaque année, le RECSA organise des campagnes de sensibilisation aux dangers des armes légères, encourageant la remise volontaire des armes et proposant des solutions pour leur élimination en toute sécurité.

Betindji a souligné l'importance des partenariats, notamment avec l'Union africaine, dans les efforts continus visant à remédier aux conséquences négatives des ALPC sur la sécurité régionale.

Selon lui, l'organisation régionale a déjà connu des succès dans ce domaine, avec trois pays - le Rwanda, Djibouti et la République centrafricaine - bénéficiant de la mise en oeuvre de projets dans le cadre de l'initiative « Faire taire les armes ».

Il a également révélé que le RECSA prévoit de poursuivre ses campagnes de sensibilisation cette année tout en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des États membres dans des domaines tels que la sécurité et la gestion des stocks.

Il s'agit notamment d'améliorer la gestion des armes et des munitions pour prévenir le détournement et l'utilisation abusive, a indiqué le secrétaire exécutif.

Une gestion efficace des stocks est cruciale, car les armes mal stockées peuvent être une source de conflit et d'instabilité, a ajouté Betindji.

Selon lui, la réduction de la violence et des conflits devrait être une priorité absolue en Afrique, essentielle pour parvenir à un développement durable sur tout le continent.

« Si nous intensifions nos efforts pour réduire la violence et les conflits, les pays pourront se stabiliser et la croissance économique pourra prospérer », a-t-il noté.

Le Centre régional sur les armes légères et de petit calibre (RECSA) est une organisation intergouvernementale qui collabore avec 15 États membres d'Afrique du Nord et des pays voisins pour réduire la propagation des armes légères et de petit calibre.