Ethiopie: Le pays et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur engagement à renforcer leurs liens

Addis Abeba — L'Éthiopie et le Royaume-Uni ont réitéré leur engagement à renforcer davantage les relations de longue date entre les deux pays dans divers domaines.

La vice-première ministre britannique Angela Rayner a sonné la cloche de la Bourse éthiopienne hier, marquant les opportunités passionnantes du secteur financier éthiopien.

À l'occasion, le ministre des Finances Ahmed Shide a noté que les entreprises publiques sont plus productives, car leurs revenus ont été améliorés et sont devenues plus rentables suite à la mise en oeuvre de la réforme économique.

Les entreprises publiques comme Ethiopian Airlines, la banque Commerciale d'Ethiopie, Ethio Telecom et Ethiopian Shipping Lines sont désormais plus productives et plus rentables, a-t-il ajouté.

Reconnaissant le soutien du gouvernement du Royaume-Uni au programme de réformes économiques de l'Éthiopie, il a ajouté que l'Éthiopie continuerait d'approfondir et de maintenir son partenariat avec le Royaume-Uni.

Pour sa part, la vice-première ministre britannique Angela Rayner a salué la transformation économique remarquable en cours en Éthiopie.

"Pour améliorer le niveau de vie de la population, nous (le Royaume-Uni) investissons dans des infrastructures essentielles, notamment l'énergie propre, les transports et les aéroports".

La vice-première ministre a réaffirmé l'engagement continu du Royaume-Uni en faveur de la réalisation du programme de réformes économiques en cours en Éthiopie.

De son côté, la directrice générale de l'Autorité éthiopienne du marché des capitaux, Hana Tehelku, a déclaré que le marché des capitaux éthiopien a fait des progrès remarquables et a jeté les bases solides d'une croissance durable grâce à des cadres réglementaires solides, des collaborations stratégiques, un renforcement des capacités et des infrastructures de marché.

« À mesure que nous progressons, un engagement continu en faveur de la transparence, de l'inclusion et du progrès technologique sera essentiel pour libérer le plein potentiel de notre écosystème financier. »