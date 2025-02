Ile Maurice: Des projets d'infrastructure pour un montant de Rs 119 M lancés

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a procédé mercredi au lancement de plusieurs projets visant à réduire les risques d'inondation en cas de fortes pluies et à améliorer le bien-être des habitants de la région de Midlands.

La construction de 600 mètres de drains, l'amélioration des drains le long de l'autoroute M1 et la construction d'une nouvelle route d'accès (environ 270 mètres de long et 3,5 mètres de large), de la route Coriolis (B86) à Résidence Antoinette, sont les principaux projets lancés par le ministre Gunness. Les deux premiers projets devraient être achevés d'ici octobre 2025, tandis que le troisième pourrait être terminé dans quatre mois. Le coût total de ces projets d'infrastructures s'élèvent à Rs 119 millions.

Ajay Gunness à, dans une déclaration à la presse, souligné l'urgence de ces projets d'infrastructures car ils concernent le bien-être des habitants de Midlands. «En cas de fortes pluies, le niveau d'eau dans certaines parties du village peut monter jusqu'à deux mètres, ce qui a un impact sérieux sur les propriétés et les maisons», a-t-il ajouté. Il par ailleurs donné l'assurance que le gouvernement et les autorités compétentes faisaient le maximum pour terminer les projets dans les meilleurs délais, non seulement à Midlands, mais aussi dans d'autres régions de l'île.

Le ministre des Infrastructures nationales, qui était également accompagné de Richard Duval, ministre du Tourisme, et de Michaël Sik Yuen, ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, a également levé la restriction de la circulation à sens unique les jours de foire sur la rue Rochecouste à Forest-Side. Dans cette optique, le panneau No Entry a également été enlevé. Cette décision a été prise à la suite des nombreuses doléances des habitants de la région car la restriction d'accès les jours de foire, à savoir les mercredis et les samedis, causait d'importants désagréments. «Les arrangements nécessaires ont été faits avec la municipalité de Curepipe et la Traffic Management and Road Safety Unit pour mettre en oeuvre le changement qui vise à soulager à la fois les résidents et les conducteurs», a déclaré le ministre.