Congo-Kinshasa: Plus de 13 500 enfants maintenus dans le circuit scolaires dans le Haut-Katanga et Lualaba en 6 ans

Au moins 13 587 enfants (7138 garçons et 6449 filles) ont été maintenus, en l'espace de 6 ans, dans le circuit scolaire dans le Haut-Katanga et le Lualaba, grâce au Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du Cobalt (PABEA-COBALT).

Le comité de pilotage de ce programme a livré ces résultats, jeudi 20 février, lors de sa première réunion d'échanges de l'année, à Kinshasa.

Selon les chiffres livrés à l'assistance, ces enfants ont bénéficié d'une prise en charge sanitaire, psychosociale et de l'enregistrement à l'état civil.

De ce nombre, 5477 dont 2570 filles du Haut Katanga et 8110 dont 4105 filles de celle du Lualaba.

Durant cette période, ce projet a été eu à construire et équiper 52 bâtiments, dont 26 dans le Haut Katanga et 26 autres dans le Lualaba, pour abriter le Centre de promotion et de l'entrepreneuriat des jeunes en agro-business.

Ce centre a été mis en place pour faciliter la reconversion sociale dans le secteur agricole, des jeunes et des parents dont les enfants sont impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt.

Le comité de pilotage du PABEA-COBALT a exprimé sa satisfaction aux résultats enregistrés jusqu'à ce niveau

Le comité de pilotage a également validé son plan de travail et son budget annuel 2025, avec un accent sur la consolidation des acquis du PABEA-COBALT.

Il a travaillé, en outre, sur un plaidoyer de haut niveau à soumettre au leadership, en l'occurrence la Première Ministre, plaidoyer à mener au niveau du Conseil des Droits de l'Homme et de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi qu'auprès du Gouvernement américain au sujet du cobalt Congolais.

Financé par la Banque africaine de développement (BAD), depuis son lancement en 2019, le PABEA-COBALT ambitionne de relever le défi de zéro enfant dans les mines et sites miniers du cobalt dans les provinces du Haut Katanga et du Lualaba.