Congo-Kinshasa: Clôture des conférences sur l'environnement à Kindu

Le gouverneur de province du Maniema, Mussa Kabwankubi Moise, a clôturé mercredi 19 février a Kindu la série de conférences sur l'environnement, l'agriculture, le tourisme et l'eau. Selon le chef de l'exécutif provincial, un diagnostic approfondi de ces secteurs a été fait au cours de ces assises et des recommandations formulées seront transformées en projets bancables.

« On organise ces conférences pour faire un diagnostic approfondi des secteurs, parce que souvent les bailleurs nous amènent des documents qu'ils ont rédigés dans des bureaux climatisés sans un processus participatif. Mais ici on a associé et la société civile et les confessions religieuses et la Fédération des entreprises du Congo et les acteurs des droits de l'homme, le monde universitaire, les bailleurs des fonds, les partenaires au développement », a déclaré le gouverneur.

D'après lui, le processus permet d'avoir ensemble une revue des problèmes de différents secteurs desquels sortiront les recommandations qui seront transformées en projets bancables.

La première recommandation à l'issue de la conférence concerne les miniers qui ont accompagné le gouvernement provincial dans la réhabilitation des routes. Car l'exécutif provincial vient de réhabiliter 135 kilomètres, de Punia à Lubutu.

"La population, comme je le dis toujours, ne va pas manger le français, elle a besoin de l'emploi, du travail, de l'eau, de l'électricité, des routes, voilà notre combat », a conclu le gouverneur Mussa Kabwankubi.