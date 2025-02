Sénégal: Vol de bétail - Les éleveurs perdent 2 milliards de francs CFA par an

Birkelane — Le préjudice subi par les éleveurs victimes du vol de bétail est estimé à 2 milliards de francs CFA par an, a-t-on appris du chef du service départemental de l'élevage et des productions animales de Birkelane, dans la région de Kaffrine (centre), Samba Thioye.

"Chaque année, le Sénégal perd plus de 2 milliards de francs CFA à cause du vol de bétail. C'est un problème complexe pour le Sénégal", a signalé M. Thioye.

Une mission de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a effectué une "mission de sensibilisation" sur les conséquences du vol de bétail, en janvier dernier, dans les régions de Kaffrine et Kaolack (centre).

Cette estimation du préjudice subi par les éleveurs ne concerne que les cas de vol de bétail déclarés, selon la coordonnatrice de la cellule de lutte contre le vol de bétail au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Astou Fall.

Mme Fall et El Hadji Aboubacar Bitèye, le président de l'Association nationale de lutte contre le vol de bétail (ANLCVB), ont pris part à la mission effectuée par le bureau régional de la FAO à Dakar.

Le but de cette mission était de sensibiliser les autorités administratives des régions de Kaffrine et Kaolack à ce phénomène et de les encourager à le combattre davantage.

L'ANLCVB a partagé ses données relatives au vol de bétail, lors de cette visite. Selon son président, elle a dénombré 12.316 têtes de bétail volées, dont 5.101 retrouvées, soit 41,42 %.

Samba Thioye, le chef du service départemental de l'élevage et des productions animales de Birkelane

En 2021, indique l'Association nationale de lutte contre le vol de bétail, 9.114 têtes de bétail avaient été volées et 6.702 avaient été retrouvées, soit 73,50 %.

Ces données ont été collectées dans plusieurs régions, selon l'ANLCVB. Elle observe que celles de Kaffrine, Kaolack, Fatick (centre), Louga, Matam, Saint-Louis (nord) et Tambacounda (est) sont les plus touchées par le vol de bétail.

"Le vol de bétail cause énormément de dégâts en Afrique de l'Ouest [...] Au Sénégal, on nous parle de pertes estimées à 2 milliards de francs CFA par an", affirme l'ingénieur agronome Ibrahima Thiam, du bureau de la FAO à Dakar.

Pour éradiquer ce phénomène, les pouvoirs publics sénégalais doivent investir dans la traçabilité du bétail, selon M. Thiam.

Les voleurs de bétail profitent de "l'insuffisance de la présence des forces de défense et de sécurité" dans certaines zones, près des frontières du Sénégal avec les pays voisins notamment, pour subtiliser leur bétail aux éleveurs, selon Ibrahima Thiam.

Le vol de bétail et les "trafics transfrontaliers, dont la contrebande, la circulation des armes légères ou le trafic de drogue", vont de pair, signale la coordonnatrice de la cellule de lutte contre le vol de bétail au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Le vol de bétail est d'autant plus pernicieux que l'élevage est un sous-secteur "fondamental" de l'économie sénégalaise, qui contribue à la sécurité alimentaire des ménages et à la réduction de la pauvreté, selon un document de la FAO.

L'élevage concentre 22 % de la valeur ajoutée du secteur primaire et fournit 4 % du produit intérieur brut du Sénégal, selon le même document.

Le cheptel sénégalais est estimé à plus de 4,5 millions de bovins, plus de 9,8 millions d'ovins, environ 6 millions de caprins, 1,6 million d'équidés et 946.543 porcins, ajoute-t-il.