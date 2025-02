Afrique: Afrobasket 2025 - Le Sénégal démarre la dernière fenêtre des éliminatoires par le Rwanda, vendredi à 14h

Dakar — L'équipe nationale masculine de basket du Sénégal affrontera le Rwanda pour son premier match de la troisième fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025, vendredi à 14h GMT, à Rabat, au Maroc.

Le Royaume chérifien accueille la troisième et dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025 pour les groupes A et C.

Le Sénégal est logé dans le groupe C de ces éliminatoires avec le Cameroun, le Gabon et le Rwanda. La poule A comprend le Soudan du Sud, la RD Congo, le Mali et la Libye.

Les Lions du Sénégal, arrivés à Rabat depuis mardi, vont s'opposer, pour leur première sortie comptant pour la troisième et dernière fenêtre de ces éliminatoires, aux Rwandais coachés par le technicien sénégalais Cheikh Sarr.

Après le Rwanda, le Sénégal, conduit par Mamadou Guèye dit « Pabi » qui assure l'intérim en l'absence de Ngagne DeSagana Diop, fera face au Gabon, le lendemain, samedi 22 février, à 11h GMT.

Ils vont boucler cette dernière fenêtre des qualifications contre le Cameroun, dimanche 23 février à 14h GMT.

Dakar avait abrité la deuxième fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket masculin 2025 (22-24 novembre 2024) pour ces mêmes groupes A et C, au "Dakar Arena".

La première fenêtre s'était tenue en février 2024 en Égypte et en Tunisie, avec les groupes B (Cap-Vert, Lybie, Nigeria, Ouganda, E (Angola, Guinée, Kenya, Tunisie) et D (Centrafrique, Côte d'Ivoire, Egypte, Madagascar).

Cette troisième et dernière fenêtre qui démarre ce vendredi pour durer trois jours concerne toutes les cinq poules.

Antananarivo (Madagascar) va accueillir le groupe D, tandis que les groupes B et E vont se retrouver à Tripoli (Libye).

Au total, vingt sélections réparties en cinq groupes de quatre ont pris part à ces éliminatoires.

A l'issue de cette dernière fenêtre, les trois équipes les mieux classées de chaque groupe seront qualifiées à la 31e édition de l'Afrobasket masculin, qui aura lieu du 12 au 24 août 2025, en Angola.

Le Sénégal, qui avait remporté ses trois matchs lors de la fenêtre de Dakar, domine le groupe C et est quasiment assuré de sa qualification. Il est suivi du Cameroun qui compte deux victoires. La RDC, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et la Tunisie sont respectivement premiers des groupes A, B, D et E.

Le meneur de jeu sénégalais, Brancou Badio, s'était illustré lors de la fenêtre de Dakar, avec une moyenne de 22,3 points par match.

Il avait permis au Sénégal de s'imposer contre le Cameroun (87-83) dans ce tournoi en inscrivant 31 points.

Le Sénégal, huitième dans le classement FIBA, avait remporté la médaille de bronze à l'Afrobasket masculin 2021 à Kigali, une édition remportée par la Tunisie aux dépens de la Côte d'Ivoire. Les Tunisiens avaient aussi remporté l'édition de 2017 co-organisée par le Sénégal et la Tunisie.

L'Angola est la nation la plus titrée de cette compétition avec onze trophées au total.