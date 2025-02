Sénégal: Une journée d'informations sur les opportunités d'insertion professionnelle des jeunes à Guédiawaye

Dakar — Le Consortium Jeunesse Sénégal (CJS) organise, ce vendredi, à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, une journée dédiée aux opportunités d'emploi qui s'offrent aux jeunes dans les domaines de l'environnement, de la culture, du sport et de l'entrepreneuriat, indique un communiqué transmis à l'APS.

Plusieurs activités sont prévues, notamment des tables-rondes et performances artistiques, afin de mettre en lumière les jeunes talents formés, et d'encourager les jeunes à aller plus loin dans leur parcours d'engagement et d'entrepreneuriat, ajoute le texte.

"Cette journée reviendra également sur l'impact du projet, mais permettra surtout de connecter les jeunes aux multiples initiatives portées par le CJS et d'élargir leur horizon vers de nouvelles opportunités de financement, d'accompagnement et de formation", lit-on dans le communiqué.

La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet Gued'Beach, soutenu et financé par plus de 50 associations locales pour animer les plages à travers des activités sportives, culturelles et citoyennes durant les vacances.

D'après le communiqué, Gued'Beach a permis à des centaines de jeunes de se former dans des secteurs, comme le management sportif et culturel, l'horticulture biologique, le maraîchage, la restauration et la pratique d'instruments de musique traditionnelle.

"Ce projet a également créé des opportunités économiques concrètes en équipant des jeunes cuisiniers en cantines mobiles et en accompagnant la création de toits verts pour encourager le micro-jardinage, ajoute la même source.

"Grâce à Gued'Beach, j'ai pu créer mes propres tables de micro-jardinage à la maison, et avec d'autres jeunes nous avons créé un GIE [Groupe d'intérêt économique] pour lancer une activité de culture et de vente de légumes bio. Cela nous permet de générer des revenus et de promouvoir une agriculture durable", a fait savoir Adama Dramé, membre du GIE And Suqali Sunu Mbay, cité dans le texte.

Le CJS fédère 18 organisations engagées dans la participation citoyenne, le volontariat, l'éducation populaire et l'accompagnement entrepreneurial des jeunes.

Il favorise l'inclusion, l'apprentissage et l'autonomisation des jeunes partout au Sénégal, grâce notamment à son programme Yaakaar, qui a pour objectif d'informer, d'engager et d'outiller un million de jeunes d'ici 2030, indiquent ses fondateurs.