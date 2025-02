Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Une longue vie pour rien » d'Octave Mouandza

Publié aux éditions Muse, ce recueil de nouvelles décrit, avec humour et esthétisme atypique, une partie de la société contemporaine.

Ecrire la vie autrement. Voilà ce qui se dégage à prime à bord, en parcourant ce livre savoureux préfacé par l'écrivain et chroniqueur littéraire Aubin Banzouzi. La verve narrative de son auteur a le mérite de transformer les faits courants en récits attrayants grâce à la magie des mots.

Les mêmes mots, pourtant du dictionnaire, trouvent ici dans une combinaison de style original, de nouvelles connotations, une résonnance particulière qui crée un monde rendu plus sensible et interpellant, sans perdre sa suavité, quoiqu'on ait répété la lecture des différentes nouvelles de cette corbeille livresque.

Le titre du livre, Une longue vie pour rien, n'est attribué à aucune nouvelle éponyme. C'est plutôt une feinte littéraire qui s'explique à la chute de la nouvelle inauguratrice du recueil, « Tribunal du pont Loudoumi », nouvelle mettant en relief l'absurdité des violences scolaires et juvéniles des cités contemporaines.

Quand l'avenir se meurt avant sa pleine réalisation, au grand dam du regard culpabilisant des personnages séniles, l'échec éducationnel d'une société est patent. Sans apporter des réponses, l'écrivain interroge les consciences sur la responsabilité de tous pour bâtir une société meilleure en reconsidérant les valeurs promotrices de la vie et du bien commun.

Ainsi dans « La Cuvée du Roi Mazala » jusqu'au « Paradis de la 713-Blanche » après avoir enjambé les quartiers brazzavillois de « Plateaux-Moungali-Cambattants », qui débouchent sur la « Lucarne de Mbaya », le lecteur découvre avec grand plaisir l'ambiance lugubre et mirobolante des fresques créées par une plume émergente d'un poète qui s'essaie avec aisance à la prose narrative en accouchant d'une oeuvre fictionnelle riche anthropologiquement et témoin de l'histoire contemporaine. Auteur fécond glanant dans plusieurs genres littéraires, Octave Mouandza est l'actuel directeur départemental des arts et lettres de Brazzaville.