Congo-Kinshasa: Musique - Amaroula Toto Rino dévoile « Ba Zoki »

Le musicien congolais, Patrick Bizimungu Bahane, alias Amaroula Toto Rino, a récemment mis sur le marché du disque congolais un maxi single baptisé « Ba Zoki », traduit par « Ils se sont blessés ».

Le maxi single "Ba Zoki" explore des thèmes profonds et personnels, reflétant les réalités et les émotions des Congolais. À travers des morceaux dynamiques et des paroles poignantes, Amaroula Toto Rino cherche à toucher les coeurs et les esprits de ses auditeurs, tout en faisant danser les foules. Ce projet musical vise à sensibiliser aux blessures physiques et émotionnelles que peuvent subir les individus, tout en offrant un message d'espoir et de résilience. DJ Amaroula utilise sa musique comme un moyen de communication pour aborder des sujets qui sont souvent ignorés, apportant ainsi une voix aux sans-voix.

Au cours de sa carrière, DJ Amaroula a reçu plusieurs distinctions pour son travail exceptionnel dans la musique. Parmi ses réalisations notables, il a été reconnu lors des Kora Awards en 2014 pour sa contribution à la musique africaine. Il a également été honoré par le Festival Panafricain des Grillades pour son rôle en tant que DJ officiel des éditions de 2012 et 2014. Ses performances captivantes et son engagement envers l'industrie musicale lui ont valu une place de choix parmi les artistes les plus respectés de la RDC.

DJ Amaroula a une discographie riche et variée, comprenant plusieurs singles et collaborations. Son premier single, "La Banane", sorti en 2010, a été un succès immédiat dans les night clubs de la RDC. Suivi par "Makolo", réalisé en collaboration avec l'artiste guinéen Oudy 1er. Il a continué à produire des titres à succès, incluant des collaborations avec des artistes comme Tenor. Ses albums et singles témoignent de sa capacité à se réinventer et à s'adapter aux tendances musicales actuelles tout en conservant son style unique.

DJ Amaroula a collaboré avec plusieurs artistes de renom, élargissant ainsi son influence dans la musique africaine. En plus de sa collaboration avec Oudy 1er sur "Makolo", il a travaillé avec l'Ivoirien Meway et d'autres artistes de divers pays africains. Ces collaborations lui ont permis de créer des morceaux diversifiés qui combinent différents styles et cultures musicales, tout en maintenant une touche personnelle.

Né à Kinshasa le 10 novembre 1983, DJ Amaroula est un DJ animateur, auteur-compositeur-interprète, chanteur et danseur-chorégraphe. Son nom de scène fait référence à l'effet enivrant de la liqueur crémeuse Amarula. Il transmet cette énergie dans ses performances électrisantes. Depuis 2007, DJ Amaroula est une figure incontournable des nuits kinoises. Son style musical unique, le Sakuba, fusionne le ndombolo et le coupé-décalé.

En 2010, il enregistre son premier single, "La Banane", qui le révèle au grand public. En 2011, il devient animateur dans l'émission DJ Mix sur la chaîne Cmc TV. Il y partage sa passion pour la musique avec un large public. Depuis, il se produit régulièrement sur scène, notamment lors de grands événements comme le Festival Panafricain des Grillades. Sa carrière est marquée par une évolution constante et une volonté de repousser les limites de la musique congolaise.