Congo-Kinshasa: Musique - Koffi Olomide annonce son grand retour à Paris

En préparation du concert prévu pour le 19 juillet à l'hippodrome de Paris Vincennes, Koffi Olomide a tenu une conférence de presse le mardi 18 février à Paris huitième arrondissement.

Après 15 ans d'absence sur les scènes européennes, Koffi Olomide, figure emblématique de la musique des deux rives du majestueux fleuve Congo, a révélé les raisons de son éloignement des salles musicales françaises, en lien avec les démêlés judiciaires qu'il a affrontés au cours des dernières années. Désormais, libéré de toutes accusations depuis le 13 décembre 2024, il a choisi un lieu : l'hippodrome de Paris Vincennes ; une date : le 19 juillet 2025, date de célébration avec ses fans qu'il appelle affectueusement la "famille Tchatcho".

« Ce concert sera pour moi un moment de délivrance et de gratitude envers les fidèles mélomanes qui m'ont soutenu tout au long de ces années. C'est le rendez-vous incontournable de l'Afrique, le 19 juillet », a-t-il déclaré. « Le concert aura lieu quelques jours après mon anniversaire, et ceux qui seront présents découvriront un peu de mon coeur dans chaque chanson», a-t-il poursuivi.

Connu pour ses spectacles enflammés, ses costumes flamboyants et ses chorégraphies millimétrées, le géant de la musique africaine a opté pour l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce choix lui permettra de marcher sur les traces des grandes icônes de la musique telles que Michael Jackson, Elton John et Johnny Hallyday. Koffi Olomide deviendra ainsi le premier chanteur de l'Afrique noire à se produire dans cette arène capable d'accueillir plus de 80 000 personnes.

Lors de la conférence, plusieurs sujets ont été abordés, y compris la situation actuelle à l'Est de la République démocratique du Congo. Koffi Olomide a profité de l'occasion pour évoquer la sortie de son single "Goma", un titre dans lequel il exprime son soutien aux habitants de la ville de Goma et appelle à plus de courage pour les Congolais et l'armée face aux défis de la guerre. Enfin, celui que l'on surnomme "La Légende" a promis un spectacle grandiose, avec la présence de Cindy le Coeur, du Quartier Latin International, ainsi que plusieurs invités spéciaux, dont deux artistes venant de la République du Congo.

Koffi Olomide, né Antoine Christophe Agbepa Mumba le 13 juillet 1956 à Kinshasa, est l'une des icônes majeures de la musique congolaise et l'un des pionniers de la rumba congolaise et du Soukous. Auteur-compositeur, chanteur et danseur, il a débuté sa carrière musicale dans les années 1970 au sein de divers orchestres, avant de fonder son propre groupe, le Quartier Latin International, en 1986.

Son style unique, combinant rythmes traditionnels africains et influences modernes, lui a permis de conquérir le monde entier. Au fil des années, Koffi Olomide a sorti plusieurs albums à succès, remportant de nombreux prix et distinctions. Malgré ses controverses, il reste une figure incontournable de la musique africaine, avec une carrière marquée par des millions de disques vendus et des concerts inoubliables.