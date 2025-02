Tunisie: Commentaire - Produit national brut et bonheur national brut

La vie humaine n'est pas un simple calcul des biens à acquérir, encore moins des richesses à accumuler. C'est plutôt une expérience relativement courte où chacun de nous témoigne de son appartenance à sa famille, à son entourage, à son pays et à sa nation. Ce sentiment d'appartenance et d'attachement est synonyme de fierté mais aussi une source où chacun de nous puise son dévouement et enracine ses sacrifices.

Mais notre existence et le bonheur qu'on peut en tirer résident aussi dans ce que nous avons pu donner aux autres, ce que nous avons pu leur apporter. Ainsi un bon citoyen est-il celui qui se pose toujours des questions sur ce qu'il a apporté à ses enfants, à ses parents et à sons pays. C'est là le sens d'une appartenance à une société qui donne à son tour un sens à notre existence.

La Tunisie, qui a célébré hier la Journée internationale de la justice sociale, a le droit d'être fière de son expérience en la matière. Une expérience qui remonte à des décennies. En effet, ce petit pays qui ne dispose guère de grandes richesses naturelles a très tôt misé sur ses enfants, comme étant la vraie richesse humaine. Un choix éclairé qui a permis à notre pays de donner l'exemple d'une nation éclairée ayant des enfants instruits qui ont fait profiter de leur savoir et de leur savoir-faire des pays occidentaux.

Nos médecins, nos ingénieurs, nos architectes... formés à l'école tunisienne sont de plus en plus sollicités à l'échelle internationale. Des enfants issus généralement de familles modestes et ayant bénéficié d'un minima de justice sociale donnent aujourd'hui l'exemple d'un savoir-faire connu et reconnu en Europe, dans les pays du Golfe et aux USA.

Force est de constater que ce pays trois fois millénaire a toujours été fort, riche et prospère grâce à ses enfants compétents et dévoués. Et c'est là la vraie richesse, le vrai bonheur.

N'en déplaise aux analystes de la 25e heure, la vraie richesse d'une nation ne peut être calculée uniquement selon des critères purement économiques et techniques. Ce calcul de la richesse, de la croissance économique et du bien-être social doit toujours prendre en compte l'apport du citoyen non seulement à sa société mais également à l'humanité.

C'est dans cet ordre d'idées que s'inscrit le projet sociétal du Chef de l'Etat qui vise à jeter les bases de l'Etat social où chaque citoyen a le droit de vivre dignement sur cette terre bénie.

Un choix qui s'inscrit dans la continuité des efforts consentis par les bâtisseurs et les demandes populaires exprimées et revendiquées lors de la révolution.

Quoi qu'on en dise, la Tunisie a toujours été fidèle à ses engagements, notamment envers ses enfants, leur santé, leur éducation et leur bien-être. Elle a su honorer ses engagements en toute liberté et en dehors de toute ingérence étrangère.