Tunisie: Etablissements hospitaliers - Des fonds importants mobilisés pour l'acquisition d'équipements de pointe

Le ministère de la santé a moblisé des fonds importants pour la réalisation de plusieurs projets dont la construction de plusieurs hôpitaux, la rénovation de certains services et l'équipement des établissements de santé dans toutes les régions, a déclaré vendredi le ministre de la santé, Mustapha Ferjani, lors d'une séance plénière organisée par le Conseil national des régions et des districts.

Le ministère oeuvre à l'achèvement de tous les projets d'infrastructure hospitalière et a acquis des équipements de pointe, notamment des scanners et des appareils d'IRM pour les hôpitaux publics, et ambitionne de couvrir les besoins dans toutes les régions afin d'améliorer les services fournis dans les établissements de santé, a indiqué Ferjani.

Le ministère oeuvre, dans ce sens, à renforcer les services de première ligne dans les centres de santé de base et à combler le fossé entre toutes les régions en matière de prestation de services, a-t-il ajouté.

Le rythme des réformes dans le secteur de la santé vise à accroître la capacité des établissements de santé à accueillir et à héberger les patients, a déclaré le ministre, notant que plusieurs services de réanimation dans un certain nombre d'hôpitaux ont été agrandis, qu'un certain nombre de centres de santé de base ont été reclassés et que les besoins en ressources humaines ont été satisfaits.