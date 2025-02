Tunisie: Tozeur, chroniques d'une ville des Sables de Alya Hamza - Ce que les sables vous racontent...

C'est à la mémoire de Abderrazek Chraïet que Alya Hamza dédie ce petit bijou de l'impression et de la mise en page intitulé Tozeur chroniques d'une ville des sables, édité par Simpact. Le livre sent bon le papier de qualité mais il sent bon le sable chaud aussi ! Un livre qui tombe du ciel, selon Olivier Poivre d'Arvor qui l'a préfacé. Cela dit, entre le ciel et le sable de Tozeur, le chemin est parsemé de personnages et d'anecdotes que notre collègue Alya Hamza a égrenés sous sa plume sous forme de chroniques. C'est à croire que le sable s'est mis à gazouiller comme des oiseaux d'infini...

Voici le devin des sables qui se fait appeler « papa Tozeur » et qui a lu le destin des grands de ce monde, ensuite quelle est cette histoire de la courageuse et engagée Hafsa qui a épaulé Bourguiba au point de mériter le titre « Zaima » ? Et puis, il ya l'incontournable Dar Chraïet « qui ne respecte en rien la muséographie didactique, s'appréhende comme une belle histoire que l'on découvre en prenant son temps, en se faisant attentif, à l'écoute de ce que les objets, les meubles, les lambris vous racontent ». L'histoire du collectionneur est bien entendu celle de Abderrazek Chraïet, celui qui a fait de son musée un rêve et de ce rêve une réalité.

Beaucoup d'histoires croustillantes du fond des traditions « tozeuriennes ». Des histoires racontées avec beaucoup de poésie, mais cette fois Alya Hamza a mêlé à sa poésie beaucoup de maturité, beaucoup de narration pleine de tendresse et d'humour aussi. Ce qui nous donne au final un ensemble de chroniques qui se dévorent comme un roman... Le roman d'une ville tunisienne du sud où chaque grain de sable peut se transformer en une bulle de champagne qui peut vous émousser agréablement.

L'autre aspect agréable de ce livre et qui n'est pas des moindres réside dans les dessins de Feryel Lakhdhar dont le graphisme particulier nous transporte dans le monde de la magique Tozeur... «Et puis des souvenirs et des rêves comme seules savent en distiller ces villes de sable où l'irréel est si attachant», écrit Alya Hamza. Allez-y, franchissez le pas et entrez ...surtout que la couverture de ce livre s'ouvre comme une porte...