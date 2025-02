Tunisie: «Investir à Médenine» - Un colloque réussi

«Investir à Médenine» a atteint son troisième et dernier jour réservé au domaine du tourisme, en présence évidemment de M. Soufiane Tekaya, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, et Hasna Jiballah, Secrétaire d'état auprès du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle chargée des Entreprises communautaires. Sept municipalités sur dix sont touristiques dans ce gouvernorat et les trois autres le seront très bientôt.

C'est tout dire, a annoncé M. Tekaya, avant d'ajouter : au Sud. Est, à l'heure actuelle, le secteur de l'hôtellerie fait travailler 400.000 employés et l'artisanat procure 300.000 postes d'emploi. Et rien qu'à l'île des Rêves, on a totalisé 7 millions de nuitées en 2024. 20% des unités hôtelières sont de haut niveau.

C'est dire que par le biais du tourisme, le gouvernorat de Médenine rend beaucoup de service au pays. L'année prochaine, nous espérons recevoir 11 millions de touristes et nous devons redoubler d'efforts pour améliorer le secteur du transport, entretenir la propreté et l'environnement et en faire un gouvernorat sans plastique. Tout cela ne peut que sensibiliser les promoteurs tunisiens et étrangers à venir s'installer dans cette région stratégique et investir dans ce domaine.

L'artisanat, un atout majeur

La secrétaire d'Etat, de son côté a rappelé que les richesses sont diversifiées au gouvernorat de Médenine et incitent les investisseurs, surtout avec l'aide, l'encadrement et le financement incitatif, à créer des projets basés sur l'écotourisme, l'artisanat, les technologies de pointe, l'industrie manufacturière...qui peuvent avoir un grand impact et créer une nouvelle dynamique susceptible de motiver les jeunes ainsi que les petites et moyennes entreprises à s'intégrer encore plus et multiplier les postes d'emploi en faisant de ce gouvernorat une destination attrayante et créative.

Les quatre membres du gouvernement qui ont visité le gouvernorat de Médenine lors de ce colloque ont apprécié l'initiative et ont assuré que ses répercussions seront sûrement importantes à plusieurs niveaux, non seulement sur la région mais également sur tout le pays, tout en créant un très grand nombre de postes d'emploi.