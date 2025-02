Tunisie: Au fait du jour - Il fallait s'y attendre

Rembobinez le film depuis ce début de saison qui a mal commencé, en raison des événements qui ont accaparé la scène sportive. Plus exactement le football qui a mangé son pain noir par la faute de ses serviteurs. Tout le monde avait son mot à dire à propos du comité provisoire désigné par la Fifa. Bien entendu, l'étalage des accusations à tout vent de deux anciens arbitres, qui ont mis à nu les défauts de tout un système et l'absence de VAR, a lâché les brides des entraîneurs et des dirigeants de clubs.

Comment peut-on faire disputer des rencontres sportives dans une ambiance aussi toxique ? Le public a pris sa part et lorsque la bagarre n'oppose pas deux clans d'une même équipe, ce sont les joueurs adverses et leurs accompagnateurs qui se font étriller.

C'est ainsi que la boule de neige s'est mise à grossir pour enfin alerter les hauts responsables. Malheureusement c'était trop tard. Se réunir pour rappeler que les sanctions allaient tomber ne signifie rien pour un public déjà lancé à bride abattue et qui se permet tout. Les commissaires désignés pour les matchs auraient dû bouger avant.

Maintenant que va-t-on faire? Créer des commissions qui mettront en place des unités d'études, lesquelles créeront un comité des sages pour trouver des solutions? Cette question de violence, on en a parlé jusqu'à perdre la voix et on a décidé enfin d'opter pour des «stadiers». Rien n'a été fait alors que la saison est déjà bien engagée. Ce corps des « stadiers » est pourtant important. Il évite l'intervention du service d'ordre et n'expose pas le public et ce corps à des confrontations inutiles et surtout toujours mal vues, même sî le danger est réel.

Qui a été chargé d'assurer le suivi de cette question de « stadiers »?

Pourquoi les services concernés du ministère n'ont pas concrétisé cette importante décision ?

Certes, la fédération pataugeait dans ses problèmes, mais rien n'est plus important que la sécurité. Maintenant que le mal est fait, il faudrait agir.

Les clubs ont leur part de responsabilité. Ils doivent l'assumer. Pour éviter des problèmes futurs, ils peuvent décider que l'entrée au stade ne sera réservée qu'aux abonnés. C'est déjà un moyen de tenir en respect ceux qui se croient tout permis. Au niveau de la fédération, les sanctions pleuvent mais sans résultat. C'est au bureau fédéral de prendre ses responsabilités.

Parce que tout simplement, nous risquons, au train où vont les choses, de voir la saison se terminer à huis clos.