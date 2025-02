Tunisie: L'EST revient de loin et renverse l'ESZ - La machine est bien lancée...

Désormais, la machine "sang et or" est lancée à plein régime en dépit d'une défense toujours flottante. Une défaillance que Laurentiu Reghecampf doit corriger au plus vite.

Youssef Belaïli, Elias Mokwana, Elyas Bouzaïene (en dépit d'une balle mal dégagée de la tête), Houssem Tka efficace dans la relance rapide de jeu, Abdramane Konaté qui prend de plus en plus de l'assurance et Achraf Jabri qui rassure en l'absence prolongée de Rodrigo Rodrigues : la machine "sang et or" carbure désormais à plein régime et elle est même lancée à grande vitesse en championnat. Historiquement, quand l'Espérance prend le large, il est très difficile de la rattraper.

Ceci dit, tout le travail de sape de l'attaque est entaché par la prestation de la défense qui, de l'aveu même de l'entraîneur, pose problème. Une défense qui, à vrai dire, constitue le maillon faible du dispositif de jeu de Laurentiu Reghecampf.

Memmiche et maintenant... Jelassi...

On le sait depuis un certain temps déjà : Amanallah Memmiche, qui cumule les erreurs, semble entrer dans une phase de doute. Le jeune gardien de but de 20 ans est pétri de qualités. Un jeune au talent certain. Le problème est d'ordre mental surtout. Or, avec l'avènement des quarts de finale de la Ligue des champions, il n'y a plus de place au doute, ni aux erreurs défensives fatales.

Heureusement que l'expérimenté Béchir Ben Saïd a entamé cette semaine sa phase de rééducation. Et comme si le flottement de Memmiche ne suffisait pas, voilà que l'expérimenté Hamza Jelassi s'y met lui aussi, malmené par Younès Rached en pleine surface de réparation avant de mettre la balle dans les filets.

Encore un flottement de la défense qui a permis à l'ESZ de prendre un ascendant de deux buts. Encore heureux Laurentiu Reghecampf de pouvoir compter sur Youssef Belaïli, Achraf Jabri, Mohamed Amine Tougaï et désormais Onuche Ogebelu (auteur d'un joli but), pour mitrailler la défense zarzissienne. Quatre buts qui ont permis à l'Espérance de renverser la situation en sa faveur.

Bref, la machine "sang et or" est bien lancée en championnat et il est temps de régler une fois pour toutes le problème de la défense qui, contre l'ESZ, a constitué encore une fois le maillon faible.