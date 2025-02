Tunisie: Socialement vôtre !

A quelques encablures du mois saint, les Tunisiens ont commencé à faire leurs calculs pour prévoir les dépenses particulières que ce pilier de l'Islam exige par tradition. Mais cette fois, le gouvernement a pris des mesures suffisamment à l'avance pour protéger le citoyen contre les éventuelles hausses de prix illégales. Ainsi des responsables du ministère du Commerce ont-ils officiellement annoncé, hier, le gel des prix des produits de base.

« Il a été décidé également de plafonner et d'abaisser volontairement les prix et de plafonner les prix maximums des principaux légumes tout en fixant à 25% la marge bénéficiaire des prix de vente des légumes et fruits, outre la fixation à 15% de la marge bénéficiaire au niveau des grandes surfaces. Toutes le mesures organisationnelles et logistiques ont été prises pour assurer l'approvisionnement régulier du marché et maîtriser les prix », lit-on.

L'autre bonne nouvelle aussi est venue directement du Président de la République, Kaïs Saïed, il y a quelques jours, qui a donné des instructions pour rééchelonner les dettes des clients ayant des difficultés dans le paiement de leurs factures à la Steg et à la Sonede.

Ainsi, la Steg a publié hier un communiqué où elle annonce que ses clients bénéficieront d'un rééchelonnement de leurs dettes sur des mensualités pouvant aller jusqu'à 7 ans. Pour sa part, la Sonede a annoncé qu'une catégorie de ses clients et des groupements hydrauliques bénéficieront du rééchelonnement de leurs dettes sur des mensualités pouvant aller jusqu'à sept ans également.

De telles décisions prouvent que l'Etat social est en marche et pas seulement dans les grands projets utiles aux citoyens mais aussi dans la proximité. Lorsqu'un Etat adopte des politiques en phase avec les préoccupations des citoyens, il renforce la cohésion sociale et la confiance envers les institutions. Ce qui est justement l'objectif d'une démarche garantissant un équilibre entre développement économique et justice sociale.

Des démarches qui permettent aussi de réduire les inégalités et de favoriser l'égalité des chances. A cela s'ajoutent des décisions en faveur d'un meilleur accès au logement, la lutte contre la sous-traitance et les conditions précaires des ouvriers. Pour la première fois, la politique de proximité avec le peuple et pour le bien-être du peuple n'est pas confinée dans les discours, mais concrétisée sur le terrain.