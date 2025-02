Tunisie: Ligue 1 - 20e journée/L'ESS invincible depuis 13 matchs - Un esprit conquérant

L'Etoile vient de ramener son 7e succès de la saison hors de ses bases, la plaçant en pole position des équipes à l'extérieur devant le leader espérantiste. Gagner avec une certaine envie au Bardo lui a offert un matelas confortable de points sur ses poursuivants, avant d'affronter Métlaoui à Sousse ce samedi.

Comme on l'a pressenti, les choses n'ont pas été si simples au stade Hédi Ennaifer pour la bande à Mkacher. La domination stérile des locaux lors de la première mi-temps a sans doute permis aux Etoilés de reprendre leurs esprits en seconde période et imposer enfin leur rythme. Même si la plupart des buts sont intervenus suite à des contre-attaques placées sur les côtés. Le ST ayant laissé un boulevard sur son côté gauche en 2e période, avec les rushs du jeune Rayan Anan et le virevoltant Aouani.

Cette façon de gagner les matchs porte la marque d'une équipe qui aspire à rester sur les plus hautes marches en championnat, au moins sur le podium. Si l'équipe continue à gagner intelligemment et patiemment ses matchs, sans faire de calculs, un retour en compétition africaine( ligue des champions en premier lieu) peut lui être assuré en fin de saison.

L'éloge de la patience

Annihiler tant d'offensives du Stade Tunisien en 1ère période et « tuant dans l'oeuf » leurs derniers espoirs et toutes leurs occasions, souvent sur coups de pied arrêtés, ont prouvé à quel point la défense est imperméable et solide, quels que soient les joueurs alignés.

Aidée en cela par la vigilance de Khardani qui fait désormais partie des gardiens de but qui montent en championnat.

Anas Khardani a été pris à contre-pied, uniquement sur le penalty de Bonheur Mugisha. Hormis cela, il a été quasiment intraitable sur sa ligne de but.

Mais le plus grand atout et le socle du jeu de Mkacher viennent des joueurs à vocation offensive qui ont tous contribué à la victoire, en l'occurrence Aouani, Abid (encore, lui, buteur sur penalty) et Chaouat qui l'a provoqué. Les « Rouge » ont eu la patience de casser le jeu du ST pour le piéger en seconde période, à la grande consternation des supporters locaux abattus par tant d'efficacité des Etoilés qui auraient pu rentrer avec 4 ou 5 buts dans leur escarcelle. L'ESS version Mkacher constitue désormais une des attractions du championnat, pour son retour de flamme inspirant avec une 6e victoire de suite.