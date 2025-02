Tunisie: Intelligence humaine et artificielle - Une alliance pour transformer la santé, selon le Pr. Gouider

Lors du deuxième jour des travaux de la dixième édition du Forum international de la santé numérique, organisé par le Forum médical Réalités et la Société Tunisienne de Télémédecine & e-Santé, le Pr. Riadh Gouider, chef du service de neurologie à l'hôpital de Razi, a souligné que l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle progressent simultanément, sans être en opposition, notamment dans le secteur de la santé. Selon lui, l'intelligence artificielle a engendré une véritable révolution dans le domaine médical, en transformant les pratiques de diagnostic et de traitement.

Le Pr. Gouider a insisté sur le fait que ces évolutions positives, qui se caractérisent par une grande précision et une approche intégrée, contribuent à améliorer la qualité des soins et des services offerts aux patients.

Toutefois, le spécialiste a également alerté sur certains risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé, notamment en ce qui concerne les algorithmes, les enjeux éthiques et la protection des données personnelles. Il a souligné qu'une régulation stricte et une utilisation éthique de ces technologies doivent être considérées comme des priorités absolues, afin de garantir un usage responsable et bénéfique pour les patients.