Sénégal: Bakary Sambe - »L'axe Dakar-Rabat doit inspirer dans le sens de l'intégration africaine »

Dakar — L'axe de coopération entre Dakar et Rabat instauré par la Convention d'établissement de 1964 doit inspirer le continent dans le sens de l'intégration africaine, a estimé, vendredi à Dakar, Dr Bakary Sambe, directeur régional de Timbuktu African Institute for Peace Studies.

"Cet axe de coopération Dakar-Rabat est un axe stratégique et doit inspirer le continent pour aller dans le sens de l'intégration africaine", a-t-il dit lors de la cérémonie de lancement des activités scientifiques du 60 e anniversaire de la Convention d'établissement entre le Sénégal et le Maroc.

Me Aly Fall, bâtonnier de l'ordre des avocats, Me Khaled Abou El Houda, avocat marocain, l'ancien ministre, Abdou Fall, le général, Mansour Seck, le procureur général, des diplomates, des religieux et d'anciens étudiants au Marocain ont pris part à cette rencontre.

Le Secrétaire général du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Khare Diouf a présidé la cérémonie de lancement.

Cette Convention a été signée le 27 mars 1964 à Dakar, lors d'un voyage officiel de Hassan II et a été ratifiée par décret royal publiée au Bulletin officiel, le 28 décembre 1965.

Selon M. Sambe, "cette convention est unique en son genre (...) dans la région. Cela stipule que le Sénégalais a les mêmes droits qu'un Marocain au Maroc et vice-versa. Et cela est tout à fait exceptionnel et cette convention montre la profondeur des relations" entre les deux pays.

Il estime que ce document matérialise "les relations historiques et naturelles" qui ont été forgées depuis plusieurs siècles.

Le directeur de Timbuktu Institute considère que "ce lien historique entre le Maroc et le Sénégal est un lien précieux qu'il faut d'ailleurs préserver pour le bien de ces relations exceptionnelles qui doivent inspirer l'Afrique à l'heure où on est en train de s'imaginer les voies d'une plus grande intégration".

La coopération sénégalo-marocaine est un bel exemple pour que les pays africains puissent bâtir des synergies et aller à une plus forte intégration des peuples.

L'ambassadeur du Royaume du Maroc à Dakar, Hassan Naciri, a salué "la portée unique" de cette convention signée sous l'impulsion visionnaire du président Senghor et du Roi Hassan II.

"Aujourd'hui, nous célébrons un pacte fondateur qui incarne non seulement la fraternité entre nos deux pays, mais aussi la vision commune de progrès et d'unité pour l'Afrique, héritée des pères fondateurs tels que le roi Hassan II et le président Léopold Sédar Senghor", a-t-il rappelé.

A l'en croire, ces figures ont, à travers cette convention, pris une longueur d'avance sur certains mécanismes tels que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et l'agenda 2063 de l'Union africaine.

"Se posant en précurseur de l'intégration véritable, (...) en véritables visionnaires, ils avaient décidé que notre destinée ne serait pas celle de la séparation, mais de l'unité inscrite dans un cadre concret de coopération, de solidarité, de partenariat et d'intégration", a-t-il relevé.

L'ambassadeur du Royaume du Maroc, Hassan Naciri estime que cette convention n'est pas suffisamment exploitée par les deux parties alors que grâce à elle, »un Marocain au Sénégal, tout comme un Sénégalais au Maroc, jouit d'un statut privilégié qui dépasse toutes barrières et incarne la volonté d'intégration et de solidarité qui nous unit".

Ismaïla Madior Fall, ancien ministre des Affaires étrangères sous le régime de Macky Sall a relevé la profondeur de l'âme des relations entre le Sénégal et le Maroc qui partagent des liens spirituels exceptionnels.

Il a suggéré la vulgarisation de cette instrument juridique qui n'est pas très bien connu de même qu'une étude scientifique pour mesurer l'effectivité de cette convention afin de voir les acquis et les gaps à combler.

"Le texte a traversé le temps. Ce texte vit dans un environnement où le Sénégal est engagé dans d'autres relations telles que la CEDEAO, la ZLECAf, il est important d'organiser une articulation entre cette convention qui date de 1964 et d'autres engagements du Sénégal", a-t-il avancé.

Selon les organisateurs, cette célébration va se faire sur toute année 2025 à Dakar, Rabat, Dakhla et Casablanca avec l'ambition de "transmettre le legs historique de ces relations que les nouvelles générations ne connaissent pas bien".

Ces festivités sont placées sous le thème général : "l'axe Dakar-Rabat, un modèle de partenariat exemplaire, durable".