Sénégal: Les acteurs du secteur s'accordent sur un pacte pour une inclusion financière inclusive

Dakar — Le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire et l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal (APSFD) ont signé, vendredi, à Dakar, un pacte pour l'inclusion financière universelle portant sur un financement de 687.210.625.443 francs CFA.

Ils disent vouloir cibler essentiellement les couches les plus vulnérables, pour ce partenariat à mettre en oeuvre de 2025 à 2029.

Il s'agira de mettre en commun des ressources issues des instruments de financement publics et des institutions de microfinance (IMF).

"On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'opportunités, une forte demande et un besoin extrêmement important des populations vulnérables", a dit le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione.

Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione

Avec le pacte signé, le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire s'engage à mettre à la disposition des institutions de microfinance les ressources appropriées, sur la base de modalités prenant en compte le niveau de risque et la nature de la cible.

"En contrepartie, les IMF accorderont des prêts aux très petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises et aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, à des taux préférentiels, pour contrecarrer certaines pratiques en cours", a ajouté M. Dione.

Il y a énormément d'opportunités et il fallait mettre en place une stratégie pour, d'une part "rassurer" les IMF, et d'autre part permettre aux populations d'accéder à des financements à "des taux préférentiels", selon lui.

"Il s'agit de populations vulnérables, qu'il faut aider, afin qu'elles puissent s'en sortir en menant des activités économiques pour pouvoir rembourser" les financements, a précisé Alioune Dione.

Mamadou Cissé, le président de l'APSFD

Selon lui, la microfinance occupe "une place importante" dans les politiques publiques sénégalaises, l'économie sociale et solidaire étant "une solution pertinente et cohérente" dans la résolution de la "lancinante crise de l'emploi".

"L'État va faire en sorte que tous les crédits qui seront octroyés aux populations, notamment dans le cadre des activités de création de richesses, soient assurés d'un accompagnement de la stratégie de financement" du ministère, a poursuivi Alioune Dione.

Il explique que cette stratégie de financement ciblé consiste à identifier la nature des financements, à les assurer et à aider les bénéficiaires à rembourser.

M. Dione estime que l'APSFD est "un acteur crédible et incontournable" pour permettre aux populations d'accéder à des produits et services financiers "abordables et adaptés" à leurs besoins.

"Notre ambition, à travers ce pacte, c'est de donner à l'ensemble des Sénégalais, où qu'ils puissent être dans le pays, l'opportunité de bénéficier des services financiers de qualité", a dit Mamadou Cissé, le président de ladite association.

Il signale que les institutions de microfinance qu'il représente attendent de l'État qu'il les aide à "labelliser" ces acteurs de l'économie en leur donnant un statut leur permettant de mieux les suivre.

"Ce pacte sera respecté par les institutions de microfinance, au bénéfice des populations", a promis M. Cissé.