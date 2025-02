Algérie: Athlètisme/Championnat national hivernal - Nouveau record national pour Bendjemaâ

ALGER — Le coureur algérien Abdenour Bendjemaâ a établi un nouveau record national du 300 mètres, en 33 secondes et 23 centièmes, réalisé lors de la première journée du Championnat national hivernal d'athlétisme, disputée vendredi, au SATO du stade 5-Juillet (Alger).

Agé de 27 ans et sociétaire du MC Alger, Bendjemaâ améliore par la même occasion son propre meilleur chrono sur la distance, et qui était de 33 secondes et 41 centièmes.

La compétition, qui se poursuivra samedi, a drainé la participation de plusieurs champions, particulièrement dans le demi-fond, avec notamment Slimane Moula, Mohamed Ali Gouaned et le jeune Haïthem Chenitef.

Suivant le programme de compétition dévoilé par les organisateurs, le champion d'Afrique et méditerranéen Slimane Moula sera engagé sur le 600 mètres et le 1000 mètres, tout comme l'ex-vice champion du monde "junior" Mohamed Ali Gouaned, et le vice-champion du monde universitaire, Zine El Abidine Lagoune.

Pour sa part, le jeune Haïthem Chenitef, également vice-champion du monde "juniors" sur 800 mètres, sera engagé uniquement sur 1000 mètres.

La compétition verra également la participation de plusieurs autres champions nationaux, dans différentes épreuves de course, de lancer et de saut. A leur tête, le double médaillés d'or paralympique 2024, le sprinter Skander Djamil Athmani, qui sera engagé sur le 60 mètres, sous les couleurs de son club employeur, l'ES Ben Aknoun.

La compétition est ouverte essentiellement aux catégories seniors et U20 (messieurs et dames), mais les athlètes de moins de 18 ans sont autorisés à y participer, dans la limite de deux épreuves individuelles.

"Si les deux épreuves choisies par les athlètes de moins de 18 ans sont des courses, une seule d'entre elles pourra dépasser les 200 mètres" a-t-on détaillé de même source.