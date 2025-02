Algérie: Journée nationale du Chahid - 21e finale de la course des facteurs

ALGER — La 21ème édition de la finale de la course des facteurs a été organisée, vendredi, à Alger, à l'occasion de la Journée nationale du chahid, célébrée le 18 février de chaque année.

Le coup d'envoi de cette édition à laquelle ont participé plus de 100 facteurs, venus de différentes wilayas du pays, a été donné par le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki qui était accompagné du directeur général d'Algérie Poste, Louai Zidi.

A l'issue de cette course qui s'est déroulée du Bureau de poste de Dar El Beida jusqu'au siège de la direction générale d'Algérie Poste (4km), une cérémonie a été organisée au siège d'Algérie Poste, où le ministre et ses hôtes, en l'occurrence le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, le ministre des Sports, Walid Sadi, et des représentants des opérateurs partenaires du secteur, ont visité, également, une exposition philatélique sur la Journée du Chahid et la course des facteurs.

A cette occasion, M. Zerrouki a souligné que cette course "se veut une tradition ancrée" et une occasion de "renforcer les liens et l'esprit d'équipe entre les employés de la poste", étant, a-t-il dit, "un pilier essentiel de cette structure vitale".

Après avoir rappelé que le secteur était adapté à la "transformation numérique", le ministre a mis en avant l'importance de "l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des employés du secteur à travers une série de mesures, dont la valorisation de certaines primes, le renouvellement des sections syndicales, la poursuite du reclassement des bureaux de poste, et le renforcement des ressources humaines à travers le recrutement, outre l'optimisation du parc des GAB".

De son côté, le DG d'Algérie Poste s'est dit fier du "développement qualitatif" que connaît Algérie Poste, notamment en termes de "densification du réseau postal et de renforcement de l'accès des citoyens à des services numériques variés".

La cérémonie a vu la distinction des neuf lauréats des différentes catégories de la compétition.