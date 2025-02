Algérie: Saadaoui reçoit plusieurs organisations syndicales agréées

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, M.Mohammed Seghir Sadaoui, a reçu jeudi, plusieurs responsables d'organisations syndicales agréées auprès du secteur, et ce dans le cadre de la série de rencontres visant à recueillir les observations et les propositions sur le statut particulier et le régime indemnitaire, ainsi que sur les préoccupations socioprofessionnelles des fonctionnaires, indique un communiqué du ministère.

A cet effet, M. Sadaoui a reçu le Coordinateur national du Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (SNAPEST) qui a présenté un ensemble de propositions et d'observations portant sur "l'attachement à la revendication du statut particulier de l'enseignant, la valorisation du diplôme de l'Ecole normale supérieure des enseignants sanctionnant une formation de cinq ans (BAC+5) et le recrutement direct des diplômés de cette école, en les dispensant du stage, outre l'ouverture des perspectives de promotion hors-catégorie".

Le Coordinateur a également proposé " la réhabilitation de l'enseignant docent, la création de nouveaux grades, la valorisation des diplômes, l'adoption de mécanismes de promotion sur la base de l'expérience, de la formation et du diplôme seulement, avec l'intégration des enseignants de l'enseignement secondaire classés dans les catégories 13, 14 et 16 aux grades supérieurs, sans restriction ou condition, en maintenant la condition d'ancienneté acquise avant l'intégration".

Le ministre de l'Education a également reçu le secrétaire général du Conseil d'enseignants des Lycées d'Algérie (CLA) qui a appelé à "l'intégration et à la promotion sans distinction ou condition, à la valorisation des diplômes de la formation spécialisée des Ecoles normales supérieures des enseignants, en tant que référence dans le recrutement, à la valorisation de l'expérience professionnelle dans la promotion, outre la promotion automatique, l'ajustement des grades à partir des grades de base dans la catégorie 14, la mise à jour des primes et la création d'autres primes, tout en révisant le régime disciplinaire, l'allègement des missions, la définition des critères des postes aménagés, ainsi que les modalités de valorisation des diplômes".

Par ailleurs, M. Sadaoui a rencontré le président l'Organisation algérienne des professeurs de l'éducation (OAPE), qui a insisté sur "l'uniformisation de la classification des grades et du volume horaire de tous les cycles à 15 heures avec l'intégration systématique de tous les enseignants aux grades supérieurs sans restriction ou condition et la valorisation des diplômes des écoles normales supérieures des enseignants et leur intégration directe aux grades supérieurs, outre la révision des articles 58 et 59 du statut particulier en supprimant les sanctions prévues à l'encontre des enseignants, en vue de garantir la protection de leurs droits professionnels".

Parmi les propositions présentées par le président de l'OAPE, il y a lieu de citer "la valorisation des primes et des indemnisations prévues et l'ajout d'autres, avec la réduction de l'âge de la retraite de 5 ans, outre l'intégration des enseignants contractuels et la réaffectation des postes des titulaires de magistère et de doctorat, en accordant les mêmes privilèges à ceux désirant rester dans le secteur".

De son côté, le secrétaire général du Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement primaire (SNAPEP) a proposé "le maintien de l'ancienneté acquise après l'intégration et la rectification du parcours de promotion, ainsi que l'intégration des enseignants de l'école primaire au grade de professeur d'école primaire classe 1, catégorie 13, le professeur principal au grade de professeur d'école primaire classe 2, catégorie 14, et le professeur formateur au grade de professeur distingué, catégorie 16, sans restriction ou condition ou formation, en maintenant l'ancienneté générale".

Sadaoui a également reçu le SG du syndicat national des directeurs d'écoles primaires (SNADEP) qui a appelé à "la révision de la classification du grade du directeur de l'école primaire après l'unification des grades de base des enseignants et du corps d'inspection des cycles de l'enseignement primaire et moyen, ainsi que la généralisation du poste de censeur d'école primaire et d'éducateur spécialisé à toutes les écoles primaires sans condition ou restriction, conformément aux dispositions du statut particulier 25-54, outre l'ouverture des perspectives de promotion des directeurs des écoles primaires au postes d'inspecteurs et d'inspecteurs de l'alimentation scolaire", conclut le communiqué.